До 20 градусов тепла: синоптик рассказала, какой будет весна в Украине в этом году

Метеоролог сообщила, ждать ли весной 2022 года погодных аномалий

Весна в Украине в этом году придет по плану, но в марте еще будет холодно. Тогда как апрель порадует украинцев очень теплой погодой. Подробнее о погоде в марте, апреле и мае 2022 года в Украине "Телеграф" узнал у заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазиры Мартазиновой.

По предварительным расчетам метеорологов, наступление весны ожидается уже после 25 февраля.

Прогноз погоды на март-2022 в Украине

Как сообщила Мартазинова, март в нынешнем году ожидается очень неустойчивым. Кроме того, со второй половины месяца метеорологи прогнозируют резкие похолодания, далеко не весенние. Так что в первый весенний месяц ждать продолжительной теплой погоды украинцам не стоит.

Прогноз погоды на апрель-2022 в Украине

В апреле же, отмечает ученая, вероятно резкое повышение температуры. Более того, прогнозы свидетельствуют о том, что к концу второго месяца весны столбики термометров в отдельные дни будут достигать выше 20 градусов.

Прогноз погоды на май-2022 в Украине

В мае, по словам Мартазиновой, в Украине ожидается привычная для этого сезона погода. Однако метеоролог добавила, что первая половина месяца, вероятно, пройдет без осадков.

Напомним, свой традиционный прогноз о наступлении весны в Украине сделал харьковский сурок Тимко. Как обычно, 2 февраля, "природного синоптика" разбудили. Так как свою тень Тимко не увидел, весна в этом году наступит в календарных границах, но удивит прохладной и переменчивой погодой.

Как сообщал "Телеграф", во многие регионы Украины в ближайшие дни придет оттепель. Температура будет удивлять резкими перепадами и сменой "минуса" на "плюс".