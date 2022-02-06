До 20 градусів тепла: синоптик розповіла, якою буде весна в Україні цього року

Метеоролог повідомила, чи чекати навесні 2022 року на погодні аномалії

Весна в Україні цього року прийде за планом, але в березні ще буде холодно. Тоді як квітень порадує українців дуже теплою погодою. Детальніше про погоду в березні, квітні та травні 2022 року в Україні "Телеграф" дізнався у завідувачки відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіри Мартазінової.

За попередніми розрахунками метеорологів, настання весни очікується вже після 25 лютого.

Прогноз погоди на березень-2022 в Україні

Як повідомила Мартазінова, березень цього року очікується дуже нестійким. Крім того, з другої половини місяця метеорологи прогнозують різкі похолодання, далеко не весняні. Тож першого весняного місяця чекати на тривалу теплу погоду українцям не варто.

Прогноз погоди на квітень-2022 в Україні

У квітні ж, зазначає вчена, ймовірно різке підвищення температури. Більше того, прогнози свідчать про те, що до кінця другого місяця весни стовпчики термометрів в окремі дні досягатимуть понад 20 градусів.

Прогноз погоди на травень-2022 в Україні

У травні, за словами Мартазінової, в Україні очікується звична для цього сезону погода. Проте метеоролог додала, що перша половина місяця, ймовірно, пройде без опадів.

Нагадаємо, свій традиційний прогноз про настання весни в Україні зробив харківський бабак Тимко. Як завжди, 2 лютого, "природного синоптика" розбудили. Оскільки свою тінь Тимко не побачив, весна цього року настане у календарних межах, але здивує прохолодною та мінливою погодою.

Як повідомляв "Телеграф", у більшість регіонів України найближчими днями прийде відлига. Температура дивуватиме різкими перепадами та зміною "мінусу" на "плюс".