В українських областях оголосили I рівень небезпеки: обіцяють дощі та зморозки
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 181
Українців попереджають про мінливі погодні умови
На прийдешні вихідні, 30 квітня та 1 травня, в Україні стане прохолодніше. Подекуди синоптики обіцяють дощові опади та навіть заморозки. В окремих регіонах офіційно оголосили І рівень небезпеки.
Як повідомляє Український гідрометцентр, у ніч з 30 квітня на 1 травня у північних, західних, центральних областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки від до 3 градусів морозу.
Відповідну інформацію підтвердив і синоптик Ігор Кібальчич.
За його словами, у суботу та неділю на території України спостерігатиметься поле досить високого тиску та прохолодна повітряна маса зі Скандинавії. Суттєвих опадів синоптик не пророкує, проте відзначає, що місцями у північних, західних та східних областях країни можуть пройти несильні короткочасні дощі.
Загалом на прийдешніх вихідних температурний фон на українських територіях впаде на 2-4 градуси нижче за звичну кліматичну норму. Особливо холодними будуть ночі.
Згідно із прогнозом Кібальчича, 30 квітня невеликі дощі пройдуть у східних областях та на Дніпропетровщині, вдень також місцями у північних та західних областях. Вдень в Україні повітря прогріється до +12…+17 градусів, у Карпатах та на південному сході +9…+14 градусів.
1 травня дощів в Україні не буде. Лише вдень подекуди у північних та західних областях ймовірні невеликі короткочасні дощі. Температура повітря коливатиметься від +13…+18 градусів.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що погодні умови в українських областях у найближчі дні демонструватимуть українцям певні сюрпризи.
- Дата публікації
-
- Категорія
-