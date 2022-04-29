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В українських областях оголосили I рівень небезпеки: обіцяють дощі та зморозки

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Прогноз погоди на найближчі дні Новина оновлена 29 квітня 2022, 15:45
Прогноз погоди на найближчі дні

Українців попереджають про мінливі погодні умови

На прийдешні вихідні, 30 квітня та 1 травня, в Україні стане прохолодніше. Подекуди синоптики обіцяють дощові опади та навіть заморозки. В окремих регіонах офіційно оголосили І рівень небезпеки.

Як повідомляє Український гідрометцентр, у ніч з 30 квітня на 1 травня у північних, західних, центральних областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки від до 3 градусів морозу.

Мапа від Укргідрометцентру
Мапа від Укргідрометцентру

Відповідну інформацію підтвердив і синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, у суботу та неділю на території України спостерігатиметься поле досить високого тиску та прохолодна повітряна маса зі Скандинавії. Суттєвих опадів синоптик не пророкує, проте відзначає, що місцями у північних, західних та східних областях країни можуть пройти несильні короткочасні дощі.

Загалом на прийдешніх вихідних температурний фон на українських територіях впаде на 2-4 градуси нижче за звичну кліматичну норму. Особливо холодними будуть ночі.

Згідно із прогнозом Кібальчича, 30 квітня невеликі дощі пройдуть у східних областях та на Дніпропетровщині, вдень також місцями у північних та західних областях. Вдень в Україні повітря прогріється до +12…+17 градусів, у Карпатах та на південному сході +9…+14 градусів.

1 травня дощів в Україні не буде. Лише вдень подекуди у північних та західних областях ймовірні невеликі короткочасні дощі. Температура повітря коливатиметься від +13…+18 градусів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що погодні умови в українських областях у найближчі дні демонструватимуть українцям певні сюрпризи.

Теги:
#Погода #Прогноз #Заморозки #Синоптик
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