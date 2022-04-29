В украинских областях объявили I уровень опасности: обещают дожди и заморозки

Украинцев предупреждают о непостоянных погодных условиях

На предстоящие выходные, 30 апреля и 1 мая, в Украине станет прохладнее. Иногда синоптики обещают дождливые осадки и даже заморозки. В отдельных регионах официально объявили и уровень опасности.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, в ночь с 30 апреля на 1 мая в северных, западных, центральных областях на поверхности почвы ожидаются заморозки от 3 градусов мороза.

Карта от Укргидрометцентра

Соответствующую информацию подтвердил и синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в субботу и воскресенье на территории Украины будет наблюдаться поле достаточно высокого давления и прохладная воздушная масса из Скандинавии. Существенных осадков синоптик не предсказывает, но отмечает, что местами в северных, западных и восточных областях страны могут пройти несильные кратковременные дожди.

В целом на предстоящих выходных температурный фон на украинских территориях упадет на 2-4 градуса ниже привычной климатической нормы. Особенно холодными будут ночи.

Согласно прогнозу Кибальчича, 30 апреля небольшие дожди пройдут в восточных областях и Днепропетровской области, днем также местами в северных и западных областях. Днем в Украине воздух прогреется до +12...+17 градусов, в Карпатах и на юго-востоке +9...+14 градусов.

1 мая в Украине не будет дождей. Лишь днем местами в северных и западных областях возможны небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха будет колебаться от +13…+18 градусов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что погодные условия в украинских областях в ближайшие дни будут демонстрировать украинцам определенные сюрпризы.