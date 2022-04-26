Теплу погоду чередуватимуть дощі: прогноз синоптиків до кінця робочого тижня

Сильних злив синоптики не прогнозують, однак місцями дощитиме цілий день

Українців очікує дуже мінливий стосовно погодних умов робочий тиждень — у деяких регіонах сонце змінюватимуть дощі, а теплу погоду вдень — досить прохолодні для весни ночі. Сонце пригріє українців на травневі свята.

Про це свідчать дані сайту sinoptik.ua.

У Києві з 27 по 29 квітня очікується хмарна погода, але з проясненнями. Температура повітря у столиці у нічний час — +7 градусів, у денний — +15.

Погода у Києві 26-30 квітня

У Вінниці середина поточного тижня не обійдеться без дощів, які у четвер та п'ятницю литимуть майже увесь день. Температура повітря при цьому буде коливатися від +4 до +8 градусів вночі, та від +10 до +15 градусів вдень.

Погода у Вінниці 26-30 квітня

У Харкові з середи по п'ятницю температурні показники коливатимуться на рівні +9 градусів вночі та +16 вдень. Дощів при цьому не очікується, лише в п'ятницю, 29 квітня, небо затягне хмарами.

Погода у Харкові 26-30 квітня

У Львові також очікуються дощі 28 та 29 квітня. При цьому у денний час буде +14 градусів, а у нічний від +4 до +7 тепла.

Погода у Львові 26-30 квітня

В Одесі з 27 по 29 квітня буде тепло — до +16 градусів тепла, але у п'ятницю вдень очікується дощ, який до вечора має пройти. У нічний час температура повітря становитиме +10 градусів.

Погода в Одесі 26-30 квітня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що погода в Україні найближчими днями приготувала сюрприз — у більшості областей прийде потепління, подекуди до +24° тепла.