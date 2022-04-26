Теплую погоду будут чередовать дожди: прогноз синоптиков до конца рабочей недели

Сильных ливней синоптики не прогнозируют, однако местами дождь будет идти целый день

Украинцев ожидает очень переменчивая по погодным условиям рабочая неделя — в некоторых регионах солнце будут менять дожди, а теплую погоду днем — прохладные для весны ночи. Солнце пригреет украинцев лишь на майские праздники.

Об этом свидетельствуют данные сайта sinoptik.ua.

В Киеве с 27 по 29 апреля ожидается пасмурная погода, но с прояснениями. Температура воздуха в столице в ночное время – +7 градусов, в дневное – +15.

Погода в Киеве 26-30 апреля

В Виннице середина текущей недели не обойдется без дождей, которые в четверг и пятницу будут лить весь день. Температура воздуха при этом будет колебаться от +4 до +8 градусов ночью и от +10 до +15 градусов днем.

Погода в Виннице 26-30 апреля

В Харькове со среды по пятницу температурные показатели будут колебаться на уровне +9 градусов ночью и +16 днем. Дождей при этом не ожидается, лишь в пятницу, 29 апреля, небо будет затянуто облаками.

Погода в Харькове 26-30 апреля

Во Львове ожидаются дожди 28 и 29 апреля. При этом в дневное время будет +14 градусов, а в ночное время от +4 до +7 тепла.

Погода во Львове 26-30 апреля

В Одессе с 27 по 29 апреля будет тепло – до +16 градусов тепла, но в пятницу днем ожидается дождь, который к вечеру пройдет. В ночные часы температура воздуха составит +10 градусов.

Погода в Одессе 26-30 апреля

Ранее "Телеграф" сообщал, что погода в Украине в ближайшие дни приготовила сюрприз — в большинстве областей придет потепление, местами до +24° тепла.