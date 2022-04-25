Где в Украине потеплеет до +24: прогноз погоды на ближайшие дни

Ожидается теплая погода, но с небольшими дождями и грозами.

Погода в Украине в ближайшие дни приготовила неожиданный сюрприз — в большинстве областей придет потепление, местами до +24° тепла.

Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 25 апреля, в западных областях кратковременный дождь, днем местами гроза. Температура воздуха ночью +4…+6°, днем +14…+16° тепла.

На севере страны ожидаются грозы, температура воздуха ночью +7…+9°, днем +15…+17° тепла.

В восточных и центральных областях ночью и утром местами туман, осадков не предвидится, ночью +7…+9°, днем +18…+20° тепла. В Луганской и Донецкой областях потеплеет до +24°

На юге страны и в Крыму ожидается ясная погода без дождей. Температура воздуха ночью +8…+10°, днем +19…+21° тепла.

В Киеве 25 апреля возможен дождь, днем местами гроза. Температура ночью +7…+9°, днем около 20°.

Прогноз погоды в Украине на 25 апреля

26 апреля погода особенно не изменится, в западных и северных областях атмосферные фронты будут обуславливать дожди и грозы, на остальной территории без осадков.

Температура ночью +6…+8°, днем +14…+19° тепла. На востоке температура воздуха днем поднимется до +24° тепла.

В Киеве 26 апреля временами дождь. Температура ночью +9…+11° тепла, днем +16…+18°.

Прогноз погоды в Украине на 26 апреля

Согласно же сайту Sinoptik, погода в крупнейших городах Украины на ближайшие несколько дней будет следующей:

В Киеве с 25 и 26 апреля прогнозируют дождливую погоду, потеплеет до +17°. Со среды осадки прекратятся.

Прогноз погоды в Киеве 25 апреля - 1 мая

В Харькове в ближайшие несколько дней прогнозируют ясную и теплую погоду. Идёт потепление до +20° тепла.

Прогноз погоды в Харькове 25 апреля - 1 мая

Во Львове прогнозируют небольшие дожди. Конец месяца будет холодным, ночью +3°, днем +13°.

Прогноз погоды во Львове 25 апреля - 1 мая

В Одессе 25-27 апреля прогнозируют ясную погоду. Днем до 21° тепла. С четверга придут дожди, похолодает до +12°.

Прогноз погоды в Одессе 25 апреля - 1 мая

В Днепре в ближайшие несколько суток ожидается ясная погода, осадки прогнозируют 29 апреля.

Прогноз погоды в Днепре 25 апреля - 1 мая

Ранее "Телеграф" сообщал, что в мае на существенное потепление рассчитывать не стоит, а температура в большинстве регионов не будет подниматься выше +18…+21.

Кроме того, последний месяц весны не порадует и солнечными днями, а вот чего будет хватать, так это осадков, особенно в последние две недели.

Кроме того, "Телеграф" писал, что обязательно нужно посадить в мае 2022 года, чтобы получить хороший урожай.