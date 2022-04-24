Мало солнца и много дождей: чего ждать от погоды в Украине в мае

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в конце апреля и в мае.

В Украине до конца следующей недели стоит ждать дождей с периодическими грозами, однако похоже, что такую же погоду украинцы увидят и в течение практически всего мая.

Как указано в данных Укргидрометцентра, в понедельник жителям большей части страны кроме восточных и южных областей стоит быть готовыми к грозам и дождям.

Впрочем, температура воздуха будет оставаться в пределах +17…+21 градуса по Цельсию.

26 апреля грозы тоже будут все еще наблюдаться в северных и западных областях, туда же придет ощутимое похолодание до +14…+17 градусов.

В среду же погода будет относительно сухой, однако на Западе продолжит холодать. В течение следующих нескольких дней похолодание распространится и на остальную часть Украины, а местами пройдут дожди.

Согласно информации Gismeteo, в мае на существенное потепление рассчитывать не стоит, а температура в большинстве регионов не будет подниматься выше +18…+21. Кроме того, последний месяц весны не порадует и солнечными днями, а вот чего будет хватать, так это осадков, особенно в последние две недели.

Как известно, май является самым загруженным месяцем для садоводов и огородников. "Телеграф" ранее предлагал ознакомиться с лунным календарем на май 2022 года, чтобы знать какие дни благоприятные для тех или иных работ на своем участке.