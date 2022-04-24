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Мало сонця та багато дощів: чого чекати від погоди в Україні у травні

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Дощі в Україні не закінчаться і у травні Новина оновлена 24 квітня 2022, 16:59
Дощі в Україні не закінчаться і у травні

Синоптики розповіли, чого чекати від погоди наприкінці квітня та у травні.

В Україні до кінця наступного тижня варто чекати на дощі з періодичними грозами, однак схоже, що таку ж погоду українці побачать і протягом майже всього травня.

Як зазначено в даних Укргідрометцентру, у понеділок мешканцям більшої частини країни крім східних та південних областей варто бути готовими до гроз та дощів.

Втім, температура повітря залишатиметься в межах +17…+21 градусів за Цельсієм.

26 квітня грози також все ще спостерігатимуться у північних та західних областях, туди ж прийде відчутне похолодання до +14…+17 градусів.

У середу погода буде відносно сухою, проте на Заході продовжить холодати. Протягом наступних кількох днів похолодання пошириться і на решту України, а подекуди пройдуть дощі.

Згідно з інформацією Gismeteo, у травні на суттєве потепління розраховувати не варто, а температура в більшості регіонів не підійматиметься вище +18…+21. Крім того, останній місяць весни не порадує і сонячними днями, а ось чого вистачатиме, так це опадів, особливо в останні два тижні.

Як відомо, травень є найбільш завантаженим місяцем для садівників та городників. "Телеграф" раніше пропонував ознайомитися з місячним календарем на травень 2022 року, щоб знати, які дні сприятливі для тих чи інших робіт на своїй ділянці.

Теги:
#Україна #Погода #Прогноз погоди
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