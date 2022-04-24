Посівний календар на травень 2022: вдалі дні для посадки картоплі, помідорів та зелені

У молодик і повний місяць садово-городні роботи не принесуть користі

Травень — це найбільш завантажений місяць для садівників-городників, адже саме наприкінці весни необхідно закінчити всі посадкові роботи. Однак важливо пам’ятати, що не всі дні підходять для посівів. Щоб не нашкодити своєму врожаю, найкраще дотримуватися порад із місячного посівного календаря.

"Телеграф" пропонує читачам ознайомитися з місячним календарем садівника та городника на травень 2022 року, щоб знати, які дні сприятливі для тих чи інших робіт, а які несприятливі.

Фази місяця у травні 2022

Місяць, що росте з 1 по 15 травня і 31 травня.

Повня — 16 травня о 07:14.

Місяць з 17 по 29 травня.

Молодий місяць — 30 травня о 14:30.

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Зазначимо, що під час молодих і повних місяців зростання і розвиток рослин пригнічується, тому краще нічого не садити та не сіяти в ці дні. А ось Місяць, що росте, сприяє зростанню надземних частин рослин, а що спадає — розвитку кореневищ і бульб.

Сприятливі дні для посіву та посадки культур у травні 2022 року

У травні можна активно займатися висадкою овочевих культур, цибулинних квітів, а також плодових дерев і чагарників. Крім цього травень місяць сприятливий для роботи з різною розсадою.

Морква — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29

Огірки, перець — 5-7, 14-15, 23-24

Перець гострий — 14-15, 19-20, 25-26

Перець солодкий — 5-7, 14-15, 17-18, 23-24

Петрушка коренева та листова — 1-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29, 31

Соняшник — 5-7, 12-15, 23-24

Помідори — 5-7, 14-15, 17-18, 23-26

Редиска — 1-2, 12-15, 17-20, 23-24, 27-29

Буряк цукровий — 25-26

Буряк столовий — 1-2, 5-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29

Кукурудза — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29

Цибуля на перо і на ріпку — 14-15, 17-20, 25-26

Цибуля-чорнушка — 1-4, 14-15, 17-20, 27-29, 31

Лук-порей — 2-7, 14-15, 25-26, 31

Капуста рання — 1-2, 5-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29

Капуста пізня — 1-2, 14-15, 19-20, 27-29

Капуста червона — 5-7, 17-18, 23-24

Капуста цвітна, броколі — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29

Картопля, батат, топінамбур — 1-2, 5-7, 12-14, 17-20, 27-29

Кавун, баклажани — 5-7, 12-15

Базилік, розмарин, майоран — 5-7, 14-15, 19-20

Боби — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29

Горох — 1-7, 12-15, 23-24, 27-29, 31

Диня, кабачки — 5-7, 12-15, 23-24

Спаржа — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29

Гарбуз — 5-7, 12-15

Кріп — 2-7, 10-11, 14-15, 19-20, 31

Квасоля кучерява — 1-7, 12-15, 23-24, 27-29, 31

Квасоля кущова — 5-7, 19-20

Хрін — 5-7, 14-15, 19-20, 23-24

Часник — 14-15, 17-18, 25-26

Шпинат — 1-2, 5-7, 14-15, 19-20, 23-29

Сприятливі дні для роботи в саду у травні 2022

посадка декоративних дерев і кущів — 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 19

посадка плодових дерев та плодово-ягідних кущів — 5, 6, 10, 11, 12, 17, 19

для добрива ґрунту — 15, 19, 23, 24

для боротьби зі шкідниками — 3, 4, 5, 6, 15, 17, 19

для обрізки гілок та пагонів — 5, 6, 17

пересадка та пікірування рослин, заготівля та укорінення живців — 10, 11, 12

розпушування, прополювання, перекопування, робота з кореневою системою рослин — 19

Несприятливі дні для посівів та посадок у травні 2022 року

Неприпустимі дні — 1, 10-11, 16, 20-22, 30

Небажані дні — 8-9

Не можна садити плодові дерева — 1, 10-11, 16, 21-24

Раніше "Телеграф" писав, що обов’язково треба посадити у травні 2022 року, щоб отримати добрий урожай.