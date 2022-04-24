Посевной календарь на май 2022: удачные дни для посадки картофеля, помидоров и зелени

В новолуние и полнолуние садово-огородные работы не принесут пользы

Май — это самый загруженный месяц для садоводов-огородников, ведь именно в конце весны необходимо закончить все посадочные работы. Однако важно помнить, что не все дни подходя для посевов. Чтобы не навредить своему урожаю, лучше всего придерживаться советам из лунного посевного календаря.

"Телеграф" предлагает читателям ознакомиться с лунным календарем садовода и огородника на май 2022 года, чтобы знать какие дни благоприятные для тех или иных работ, а какие неблагоприятные.

Фазы луны в мае 2022

Растущая Луна с 1 по 15 мая и 31 мая.

Полнолуние — 16 мая в 07:14.

Убывающая Луна с 17 по 29 мая.

Новолуние — 30 мая в 14:30.

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Отметим, что во время новолуний и полнолуний рост и развитие растений подавляется, поэтому лучше ничего не садить и не сеять в эти дни. А вот растущая Луна способствует росту надземных частей растений, а спадающая — развитию корневищ и клубней.

Благоприятные дни для посева и посадки культур в мае 2022 года

В мае в можно активно заниматься высадкой овощных культур, луковичных цветов, а также плодовых деревьев и кустарников. Помимо этого май месяц благоприятен и для работы с различной рассадой.

Морковь — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29

Огурцы, перец — 5-7, 14-15, 23-24

Перец острый — 14-15, 19-20, 25-26

Перец сладкий — 5-7, 14-15, 17-18, 23-24

Петрушка корневая и листовая — 1-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29, 31

Подсолнечник — 5-7, 12-15, 23-24

Помидоры — 5-7, 14-15, 17-18, 23-26

Редис — 1-2, 12-15, 17-20, 23-24, 27-29

Свекла сахарная — 25-26

Свекла столовая — 1-2, 5-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29

Кукуруза — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29

Лук на перо и на репку — 14-15, 17-20, 25-26

Лук-чернушка на севок — 1-4, 14-15, 17-20, 27-29, 31

Лук-порей — 2-7, 14-15, 25-26, 31

Капуста ранняя — 1-2, 5-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29

Капуста поздняя — 1-2, 14-15, 19-20, 27-29

Капуста красная — 5-7, 17-18, 23-24

Капуста цветная, брокколи — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29

Картофель, батат, топинамбур — 1-2, 5-7, 12-14, 17-20, 27-29

Арбуз, баклажаны — 5-7, 12-15

Базилик, розмарин, майоран — 5-7, 14-15, 19-20

Бобы — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29

Горох — 1-7, 12-15, 23-24, 27-29, 31

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Дыня, кабачки — 5-7, 12-15, 23-24

Спаржа — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29

Тыква — 5-7, 12-15

Укроп — 2-7, 10-11, 14-15, 19-20, 31

Фасоль вьющаяся — 1-7, 12-15, 23-24, 27-29, 31

Фасоль кустовая — 5-7, 19-20

Хрен — 5-7, 14-15, 19-20, 23-24

Чеснок — 14-15, 17-18, 25-26

Шпинат — 1-2, 5-7, 14-15, 19-20, 23-29

Благоприятные дни для работы в саду в мае 2022

посадка декоративных деревьев и кустов — 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 19

посадка плодовых деревьев и плодово-ягодных кустов — 5, 6, 10, 11, 12, 17, 19

для удобрения почвы — 15, 19, 23, 24

для борьбы с вредителями — 3, 4, 5, 6, 15, 17, 19

для обрезки веток и побегов — 5, 6, 17

пересадка и пикировка растений, заготовка и укоренение черенков — 10, 11, 12

рыхление, прополка, перекопка, работа с корневой системой растений — 19

Неблагоприятные дни для посевов и посадок в мае 2022 года

Недопустимые дни — 1, 10-11, 16, 20-22, 30

дни — 1, 10-11, 16, 20-22, 30 Нежелательные дни — 8-9

дни — 8-9 Нельзя садить плодовые деревья — 1, 10-11, 16, 21-24

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