Что надо посадить в начале мая: календарь садовода-огородника

В начале мая обязательно сейте зелень и овощи

Май — самый загруженный месяц для садоводов-огородников, ведь именно в конце весны необходимо высаживать большую часть овощей и зелени. Узнайте, что и когда нужно сажать в начале мая, чтобы получить хороший урожай из календаря садовода-огородника.

В первых числах месяца, если температура положительная, сеем в открытый грунт овощи и зеленные культуры: морковь, свеклу, редис, листовые и кочанные салаты, горох, лук, петрушку, пишет сайт "Суперогородник".

К концу первой декады сеем в грунт фасоль, кукурузу, подсолнечник, брокколи (под пленку), а также многолетники и однолетние цветы, выращиваемые без рассады. В парник на рассаду сеем кабачки, тыквы, дыни, арбузы.

Ближе к середине мая, когда почва уже достаточно прогреется, можно высаживать на постоянное место рассаду лука-порея.

Лунный календарь садовода-огородника на май 2022 года

Арбуз, баклажаны — 5-7, 12-15

Базилик, розмарин, майоран — 5-7, 14-15, 19-20

Бобы — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29

Горох — 1-7, 12-15, 23-24, 27-29, 31

Дыня, кабачки — 5-7, 12-15, 23-24

Капуста ранняя — 1-2, 5-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29

Капуста поздняя — 1-2, 14-15, 19-20, 27-29

Капуста красная — 5-7, 17-18, 23-24

Капуста цветная, брокколи — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29

Картофель, батат, топинамбур — 1-2, 5-7, 12-14, 17-20, 27-29

Кукуруза — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29

Лук на перо и на репку — 14-15, 17-20, 25-26

Лук-чернушка на севок — 1-4, 14-15, 17-20, 27-29, 31

Лук-порей — 2-7, 14-15, 25-26, 31

Морковь — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29

Огурцы, перец — 5-7, 14-15, 23-24

Перец острый — 14-15, 19-20, 25-26

Перец сладкий — 5-7, 14-15, 17-18, 23-24

Петрушка корневая и листовая — 1-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29, 31

Подсолнечник — 5-7, 12-15, 23-24

Помидоры — 5-7, 14-15, 17-18, 23-26

Редис — 1-2, 12-15, 17-20, 23-24, 27-29

Свекла сахарная — 25-26

Свекла столовая — 1-2, 5-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29

Спаржа — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29

Тыква — 5-7, 12-15

Укроп — 2-7, 10-11, 14-15, 19-20, 31

Фасоль вьющаяся — 1-7, 12-15, 23-24, 27-29, 31

Фасоль кустовая — 5-7, 19-20

Хрен — 5-7, 14-15, 19-20, 23-24

Чеснок — 14-15, 17-18, 25-26

Шпинат — 1-2, 5-7, 14-15, 19-20, 23-29

Ранее "Телеграф" писал, что обязательно нужно посадить в апреле 2022 года, чтобы получить хороший урожай.