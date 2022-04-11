Что надо посадить в начале мая: календарь садовода-огородника
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 31
В начале мая обязательно сейте зелень и овощи
Май — самый загруженный месяц для садоводов-огородников, ведь именно в конце весны необходимо высаживать большую часть овощей и зелени. Узнайте, что и когда нужно сажать в начале мая, чтобы получить хороший урожай из календаря садовода-огородника.
В первых числах месяца, если температура положительная, сеем в открытый грунт овощи и зеленные культуры: морковь, свеклу, редис, листовые и кочанные салаты, горох, лук, петрушку, пишет сайт "Суперогородник".
К концу первой декады сеем в грунт фасоль, кукурузу, подсолнечник, брокколи (под пленку), а также многолетники и однолетние цветы, выращиваемые без рассады. В парник на рассаду сеем кабачки, тыквы, дыни, арбузы.
Ближе к середине мая, когда почва уже достаточно прогреется, можно высаживать на постоянное место рассаду лука-порея.
Лунный календарь садовода-огородника на май 2022 года
- Арбуз, баклажаны — 5-7, 12-15
- Базилик, розмарин, майоран — 5-7, 14-15, 19-20
- Бобы — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29
- Горох — 1-7, 12-15, 23-24, 27-29, 31
- Дыня, кабачки — 5-7, 12-15, 23-24
- Капуста ранняя — 1-2, 5-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29
- Капуста поздняя — 1-2, 14-15, 19-20, 27-29
- Капуста красная — 5-7, 17-18, 23-24
- Капуста цветная, брокколи — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29
- Картофель, батат, топинамбур — 1-2, 5-7, 12-14, 17-20, 27-29
- Кукуруза — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29
- Лук на перо и на репку — 14-15, 17-20, 25-26
- Лук-чернушка на севок — 1-4, 14-15, 17-20, 27-29, 31
- Лук-порей — 2-7, 14-15, 25-26, 31
- Морковь — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29
- Огурцы, перец — 5-7, 14-15, 23-24
- Перец острый — 14-15, 19-20, 25-26
- Перец сладкий — 5-7, 14-15, 17-18, 23-24
- Петрушка корневая и листовая — 1-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29, 31
- Подсолнечник — 5-7, 12-15, 23-24
- Помидоры — 5-7, 14-15, 17-18, 23-26
- Редис — 1-2, 12-15, 17-20, 23-24, 27-29
- Свекла сахарная — 25-26
- Свекла столовая — 1-2, 5-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29
- Спаржа — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29
- Тыква — 5-7, 12-15
- Укроп — 2-7, 10-11, 14-15, 19-20, 31
- Фасоль вьющаяся — 1-7, 12-15, 23-24, 27-29, 31
- Фасоль кустовая — 5-7, 19-20
- Хрен — 5-7, 14-15, 19-20, 23-24
- Чеснок — 14-15, 17-18, 25-26
- Шпинат — 1-2, 5-7, 14-15, 19-20, 23-29
Ранее "Телеграф" писал, что обязательно нужно посадить в апреле 2022 года, чтобы получить хороший урожай.
- Дата публикации
-
- Категория
-