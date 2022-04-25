Де в Україні потеплішає до +24: прогноз погоди на найближчі дні

Очікується тепла погода, але з невеликими дощами та грозами.

Погода в Україні найближчими днями приготувала несподіваний сюрприз — у більшості областей прийде потепління, подекуди до +24° тепла.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 25 квітня, у західних областях короткочасний дощ, удень місцями гроза. Температура повітря вночі +4…+6°, вдень +14…+16° тепла.

На півночі країни очікуються грози, температура повітря вночі +7…+9°, вдень +15…+17°.

У східних та центральних областях вночі та вранці місцями туман, опадів не передбачається, вночі +7…+9°, вдень +18…+20° тепла. У Луганській та Донецькій областях потеплішає до +24°

На півдні країни та у Криму очікується ясна погода без дощів. Температура повітря вночі +8…+10°, вдень +19…+21° тепла.

У Києві 25 квітня можливий дощ, удень місцями гроза. Температура вночі +7…+9°, вдень близько 20°.

Прогноз погоди в Україні на 25 квітня

26 квітня погода особливо не зміниться, у західних та північних областях атмосферні фронти обумовлюватимуть дощі та грози, на решті території без опадів.

Температура вночі +6…+8°, вдень +14…+19° тепла. На сході температура повітря вдень підніметься до +24° тепла.

У Києві 26 квітня часом дощ. Температура вночі +9…+11° тепла, вдень +16…+18°.

Прогноз погоди в Україні на 26 квітня

Згідно з сайтом Sinoptik, погода в найбільших містах України на найближчі кілька днів буде наступною:

У Києві з 25 та 26 квітня прогнозують дощову погоду, потеплішає до +17°. З середи опади припиняться.

Прогноз погоди у Києві 25 квітня — 1 травня

У Харкові протягом найближчих кількох днів прогнозують ясну та теплу погоду. Йде потепління до +20° тепла.

Прогноз погоди у Харкові 25 квітня — 1 травня

У Львові прогнозують невеликі дощі. Кінець місяця буде холодним, уночі +3°, вдень +13°.

Прогноз погоди у Львові 25 квітня — 1 травня

В Одесі прогнозують ясну погоду 25-27 квітня. Вдень до 21° тепла. Із четверга прийдуть дощі, похолодає до +12°.

Прогноз погоди в Одесі 25 квітня — 1 травня

У Дніпрі в найближчу кілька діб очікується ясна погода, опади прогнозують 29 квітня.

Прогноз погоди у Дніпрі 25 квітня — 1 травня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у травні на суттєве потепління розраховувати не варто, а температура у більшості регіонів не підніматиметься вище +18…+21.

Крім того, останній місяць весни не порадує і сонячними днями, а ось чого вистачатиме, так це опадів, особливо в останні два тижні.

Крім того "Телеграф" писав, що обов’язково треба посадити у травні 2022 року, щоб отримати добрий урожай.