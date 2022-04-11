Що треба посадити на початку травня: календар садівника-городника

На початку травня обов’язково сійте зелень та овочі

Травень — найбільш завантажений місяць для садівників-городників, адже саме наприкінці весни необхідно висаджувати більшу частину овочів та зелені. Дізнайтеся, що і коли потрібно садити на початку травня, щоб отримати гарний урожай із календаря садівника-городника.

У перших числах місяця, якщо температура позитивна, сіємо у відкритий грунт овочі та зелені культури: моркву, буряк, редис, листові та качанні салати, горох, цибулю, петрушку, пише сайт "Суперогородник".

До кінця першої декади сіємо в ґрунт квасолю, кукурудзу, соняшник, броколі (під плівку), а також багаторічники та однорічні квіти, що вирощуються без розсади. У парник на розсаду сіємо кабачки, гарбузи, дині, кавуни.

Ближче до середини травня, коли ґрунт вже достатньо прогріється, можна висаджувати на постійне місце розсаду цибулі-порею.

Місячний календар садівника-городника на травень 2022 року

Кавун, баклажани — 5-7, 12-15

Базилік, розмарин, майоран — 5-7, 14-15, 19-20

Боби — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29

Горох — 1-7, 12-15, 23-24, 27-29, 31

Диня, кабачки — 5-7, 12-15, 23-24

Капуста рання — 1-2, 5-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29

Капуста пізня — 1-2, 14-15, 19-20, 27-29

Капуста червона — 5-7, 17-18, 23-24

Капуста цвітна, броколі — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29

Картопля, батат, топінамбур — 1-2, 5-7, 12-14, 17-20, 27-29

Кукурудза — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29

Цибуля на перо і на ріпку — 14-15, 17-20, 25-26

Цибуля-чорнушка на сівок — 1-4, 14-15, 17-20, 27-29, 31

Лук-порей — 2-7, 14-15, 25-26, 31

Морква — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29

Огірки, перець — 5-7, 14-15, 23-24

Перець гострий — 14-15, 19-20, 25-26

Перець солодкий — 5-7, 14-15, 17-18, 23-24

Петрушка коренева та листова — 1-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29, 31

Соняшник — 5-7, 12-15, 23-24

Помідори — 5-7, 14-15, 17-18, 23-26

Редиска — 1-2, 12-15, 17-20, 23-24, 27-29

Буряк цукровий — 25-26

Буряк столовий — 1-2, 5-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29

Спаржа — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29

Гарбуз — 5-7, 12-15

Кріп — 2-7, 10-11, 14-15, 19-20, 31

Квасоля кучерява — 1-7, 12-15, 23-24, 27-29, 31

Квасоля кущова — 5-7, 19-20

Хрін — 5-7, 14-15, 19-20, 23-24

Часник — 14-15, 17-18, 25-26

Шпинат — 1-2, 5-7, 14-15, 19-20, 23-29

Раніше "Телеграф" писав, що обов’язково треба посадити у квітні 2022 року, щоб отримати добрий урожай.