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Що треба посадити на початку травня: календар садівника-городника

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
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Календар городника на травень Новина оновлена 11 квітня 2022, 10:27
Календар городника на травень

На початку травня обов’язково сійте зелень та овочі

Травень — найбільш завантажений місяць для садівників-городників, адже саме наприкінці весни необхідно висаджувати більшу частину овочів та зелені. Дізнайтеся, що і коли потрібно садити на початку травня, щоб отримати гарний урожай із календаря садівника-городника.

У перших числах місяця, якщо температура позитивна, сіємо у відкритий грунт овочі та зелені культури: моркву, буряк, редис, листові та качанні салати, горох, цибулю, петрушку, пише сайт "Суперогородник".

До кінця першої декади сіємо в ґрунт квасолю, кукурудзу, соняшник, броколі (під плівку), а також багаторічники та однорічні квіти, що вирощуються без розсади. У парник на розсаду сіємо кабачки, гарбузи, дині, кавуни.

Ближче до середини травня, коли ґрунт вже достатньо прогріється, можна висаджувати на постійне місце розсаду цибулі-порею.

Місячний календар садівника-городника на травень 2022 року

  • Кавун, баклажани — 5-7, 12-15
  • Базилік, розмарин, майоран — 5-7, 14-15, 19-20
  • Боби — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29
  • Горох — 1-7, 12-15, 23-24, 27-29, 31
  • Диня, кабачки — 5-7, 12-15, 23-24
  • Капуста рання — 1-2, 5-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29
  • Капуста пізня — 1-2, 14-15, 19-20, 27-29
  • Капуста червона — 5-7, 17-18, 23-24
  • Капуста цвітна, броколі — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29
  • Картопля, батат, топінамбур — 1-2, 5-7, 12-14, 17-20, 27-29
  • Кукурудза — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29
  • Цибуля на перо і на ріпку — 14-15, 17-20, 25-26
  • Цибуля-чорнушка на сівок — 1-4, 14-15, 17-20, 27-29, 31
  • Лук-порей — 2-7, 14-15, 25-26, 31
  • Морква — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29
  • Огірки, перець — 5-7, 14-15, 23-24
  • Перець гострий — 14-15, 19-20, 25-26
  • Перець солодкий — 5-7, 14-15, 17-18, 23-24
  • Петрушка коренева та листова — 1-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29, 31
  • Соняшник — 5-7, 12-15, 23-24
  • Помідори — 5-7, 14-15, 17-18, 23-26
  • Редиска — 1-2, 12-15, 17-20, 23-24, 27-29
  • Буряк цукровий — 25-26
  • Буряк столовий — 1-2, 5-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29
  • Спаржа — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29
  • Гарбуз — 5-7, 12-15
  • Кріп — 2-7, 10-11, 14-15, 19-20, 31
  • Квасоля кучерява — 1-7, 12-15, 23-24, 27-29, 31
  • Квасоля кущова — 5-7, 19-20
  • Хрін — 5-7, 14-15, 19-20, 23-24
  • Часник — 14-15, 17-18, 25-26
  • Шпинат — 1-2, 5-7, 14-15, 19-20, 23-29

Раніше "Телеграф" писав, що обов’язково треба посадити у квітні 2022 року, щоб отримати добрий урожай.

Теги:
#Город #Посівний календар
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