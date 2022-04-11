Що треба посадити на початку травня: календар садівника-городника
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На початку травня обов’язково сійте зелень та овочі
Травень — найбільш завантажений місяць для садівників-городників, адже саме наприкінці весни необхідно висаджувати більшу частину овочів та зелені. Дізнайтеся, що і коли потрібно садити на початку травня, щоб отримати гарний урожай із календаря садівника-городника.
У перших числах місяця, якщо температура позитивна, сіємо у відкритий грунт овочі та зелені культури: моркву, буряк, редис, листові та качанні салати, горох, цибулю, петрушку, пише сайт "Суперогородник".
До кінця першої декади сіємо в ґрунт квасолю, кукурудзу, соняшник, броколі (під плівку), а також багаторічники та однорічні квіти, що вирощуються без розсади. У парник на розсаду сіємо кабачки, гарбузи, дині, кавуни.
Ближче до середини травня, коли ґрунт вже достатньо прогріється, можна висаджувати на постійне місце розсаду цибулі-порею.
Місячний календар садівника-городника на травень 2022 року
- Кавун, баклажани — 5-7, 12-15
- Базилік, розмарин, майоран — 5-7, 14-15, 19-20
- Боби — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29
- Горох — 1-7, 12-15, 23-24, 27-29, 31
- Диня, кабачки — 5-7, 12-15, 23-24
- Капуста рання — 1-2, 5-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29
- Капуста пізня — 1-2, 14-15, 19-20, 27-29
- Капуста червона — 5-7, 17-18, 23-24
- Капуста цвітна, броколі — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29
- Картопля, батат, топінамбур — 1-2, 5-7, 12-14, 17-20, 27-29
- Кукурудза — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29
- Цибуля на перо і на ріпку — 14-15, 17-20, 25-26
- Цибуля-чорнушка на сівок — 1-4, 14-15, 17-20, 27-29, 31
- Лук-порей — 2-7, 14-15, 25-26, 31
- Морква — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29
- Огірки, перець — 5-7, 14-15, 23-24
- Перець гострий — 14-15, 19-20, 25-26
- Перець солодкий — 5-7, 14-15, 17-18, 23-24
- Петрушка коренева та листова — 1-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29, 31
- Соняшник — 5-7, 12-15, 23-24
- Помідори — 5-7, 14-15, 17-18, 23-26
- Редиска — 1-2, 12-15, 17-20, 23-24, 27-29
- Буряк цукровий — 25-26
- Буряк столовий — 1-2, 5-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29
- Спаржа — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29
- Гарбуз — 5-7, 12-15
- Кріп — 2-7, 10-11, 14-15, 19-20, 31
- Квасоля кучерява — 1-7, 12-15, 23-24, 27-29, 31
- Квасоля кущова — 5-7, 19-20
- Хрін — 5-7, 14-15, 19-20, 23-24
- Часник — 14-15, 17-18, 25-26
- Шпинат — 1-2, 5-7, 14-15, 19-20, 23-29
Раніше "Телеграф" писав, що обов’язково треба посадити у квітні 2022 року, щоб отримати добрий урожай.
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