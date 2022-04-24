До +20 тепла без осадков: прогноз погоды в Украине на начало мая

Самым теплым начало мая прогнозируется на юге Украины.

Начало мая в Украине в большинстве регионов будет теплым, но без дождей не обойдется. При этом столбики термометров на майские праздники покажут ночью от +5 до +13 градусов, а днем от +16 до +21 тепла.

Об этом свидетельствуют данные сайта sinoptik.ua.

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В Киеве начало последнего месяца этой весной будет теплым. Так, 1 мая ожидается +8 тепла ночью и +13 градусов днем, будет облачно, но без осадков. Облачно будет и 2 мая, однако температура воздуха прогреется до +17 градусов днем. При этом днем 3 мая в Киеве ожидается небольшой дождь. Столбики термометров ночью покажут +10 градусов, а днем +15 градусов.

Погода в Киеве 1-3 мая

Во Львове с 1 по 3 мая ожидается дождь. При этом 1 мая столбики термометров покажут +5 ночью и +16 днем, 2 мая будет +9+15, а 3 мая – +10+17.

Погода во Львове с 1 по 3 мая

В Одессе начало мая будет сухим и теплым. Ночью с 1 по 3 мая температура будет держаться на уровне +9 градусов, а днем на майские праздники будет +17+18 градусов тепла.

Погода в Одессе в начале мая

В Днепре температурные показатели будут несколько ниже, чем на юге. Ночью с 1 по 3 мая ожидается от +6 до +8 градусов тепла, а днем столбики термометров покажут +13+15 градусов. Осадков в эти дни не прогнозируется.

Погода в Днепре с 1 по 3 мая

В Харькове на майские праздники в ночное время суток будет прохладно от +4 до +7 градусов. Днем с 1 по 3 мая ожидается +13+15 тепла без осадков, но с небольшой облачностью.

Погода в Харькове на начало мая

Ранее "Телеграф" сообщал, что в мае на существенное потепление рассчитывать не стоит, а температура в большинстве регионов не будет подниматься выше +18…+21. Кроме того, последний месяц весны не порадует и солнечными днями, а вот чего будет хватать, так это осадков, особенно в последние две недели.