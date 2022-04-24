До +20 тепла без опадів: прогноз погоди в Україні на початок травня

Найтеплішим початок травня прогнозується на півдні України.

Початок травня в Україні у більшості регіонів буде теплим, але без хмарності та дощів не обійдеться. При цьому стовпчики термометрів на травневі свята покажуть вночі від +5 до +13 градусів, а вдень від +16 до +21 тепла.

Про це свідчать дані сайту sinoptik.ua.

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У Києві початок останнього місяці цієї весни буде теплим. Так, 1 травня очікується +8 тепла вночі та +13 градусів вдень, буде хмарно, але без опадів. Хмарно буде і 2 травня, однак температура повітря прогріється до +17 градусів вдень. При цьому 3 травня вдень у Києві очікується невеликий дощ. Стовпчики термометрів вночі покажуть +10 градусів, а вдень +15.

Погода в Києві 1-3 травня

У Львові з 1 по 3 травня очікуються дощі. При цьому 1 травня стовпчики термометрів покажуть +5 вночі та +16 вдень, 2 травня буде +9 +15, а 3 травня — +10 +17.

Погода у Львові з 1 по 3 травня

В Одесі початок травня буде сухим та теплим. Вночі з 1 по 3 травня температура триматиметься на рівні +9 градусів, а вдень на травневі свята буде +17 +18 градусів тепла.

Погода в Одесі на початку травня

У Дніпрі температурні показники будуть дещо нижчими, ніж на півдні. Вночі з 1 по 3 травня очікується від +6 до +8 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть +13 +15 градусів. Опадів у ці дні не прогнозується.

Погода в Дніпрі з 1 по 3 травня

В Харкові на травневі свята у нічний час доби буде прохолодно — від +4 до +7 градусів. Вдень з 1 по 3 травня очікується +13 +15 тепла без опадів, але з невеликою хмарністю.

Погода у Харкові на початок травня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у травні на суттєве потепління розраховувати не варто, а температура в більшості регіонів не підійматиметься вище +18…+21. Крім того, останній місяць весни не порадує і сонячними днями, а ось чого вистачатиме, так це опадів, особливо в останні два тижні.