Травень здивує киян заморозками: синоптики назвали найхолодніші дні

Початок наступного тижня в Україні принесе тимчасове похолодання та навіть заморозки, адже на українські області суне холодний циклон. Що стосується опадів, то їх стане значно менше.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Як повідомив український синоптик Ігор Кібальчич, поточний тиждень в Україні переважно очікується тепла погода, проте вже з наступного тижня показники температурних стовпчиків поповзуть донизу. В Україні очікується похолодання та нічні заморозки до -2 градусів.

"Повітря у всіх областях прогріється в денний годинник до +18…+23 градусів, а місцями навіть вище, з відхиленням від норми на 3-6 градусів. Крім того, і ночі стануть набагато комфортнішими", — повідомив експерт.

Згідно з його відомостями, з 25 квітня по 1 травня в українських областях періодично дощитиме, місцями варто чекати на грози, уранці — на сильні тумани.

Портал "weather" інформацію щодо тимчасового похолодання в українських регіонах підтверджує. Зокрема, згідно з оприлюдненими відомостями, у місті Києві температурні стовпчики поповзуть донизу 3 та 4 травня. В ці дні в українській столиці очікується похолодання до -2…-1 градусу в темну пору доби.

Погода у Києві на початку травня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україну суне потепління та дощова погода, яка утримуватиметься в різних куточках країни аж до початку наступного тижня.