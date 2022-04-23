Потепління та грози, але не скрізь: погода в Україні на тиждень
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Українців попередили про нові погодні сюрпризи
В Україну йде потепління, проте дощі у низці областей не припиняться і наступного тижня. Крім того, мешканцям деяких регіонів варто чекати на грози.
Це випливає із прогнозу Укргідрометцентру.
За його інформацією, у неділю, 24 квітня, дощі пройдуть у західних та східних областях нашої країни. Стовпчик термометра на більшій частині території України показуватиме від +15 до +18 градусів, однак у деяких регіонах можливе потепління до +21 градусів.
З понеділка варто очікувати потепління до +19…+22 градусів практично на всій території країни, проте на Заході та в центральних областях пройдуть дощі з грозами.
Грози також не підуть із центральної України, а також із північних областей і 26 квітня, одночасно з цим на Заході спостерігатиметься похолодання, яке до 27 квітня пошириться майже на всю країну.
До кінця наступного тижня температура повітря в Україні зберігатиметься на рівні +11…+15 градусів, проте на Сході та Півдні буде трохи тепліше, до +19 градусів.
Дощова, але тепла погода зберігатиметься в нашій країні аж до початку травня.
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