Укр

Потепление и грозы, но не везде: погода в Украине на неделю

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
66
Гроза Новость обновлена 23 апреля 2022, 18:08
Гроза

Украинцев предупредили о новых погодных сюрпризах

В Украину идет потепление, однако дожди в ряде областей не прекратятся и на следующей неделе. Кроме того, жителям некоторых регионов стоит ждать гроз.

Это следует из прогноза Укргидрометцентра.

Согласно его информации, в воскресенье, 24 апреля, дожди пройдут в западных и восточных областях нашей страны. Столбик термометра на большей части территории Украины будет показывать от +15 до +18 градусов, однако в некоторых регионах возможно потепление до +21 градуса.

С понедельника стоит ожидать потепления до +19…+22 градусов практически по всей территории страны, однако на Западе и в центральных областях пройдут дожди с грозами.

Грозы также не уйдут из центральной Украины, а также из северных областей и 26 апреля, одновременно с этим на Западе будет наблюдаться похолодание, которое к 27 апреля распространится почти на всю страну.

К концу следующей недели температура воздуха в Украине будет сохраняться на уровне в +11…+15 градусов, однако на Востоке и Юге будет немногим теплее, до +19 градусов.

Стоит отметить, что дождливая, но теплая погода будет сохраняться в нашей стране вплоть до начала мая.

Теги:
#Украина #Погода #Прогноз погоды
Последствия обстрела Одессы
Одесса
Обстрел Одессы: названо число погибших, среди них 3-месячный ребенок
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Последствия обстрела Одессы
Обстрел Одессы: названо число погибших, среди них 3-месячный ребенок
Дата публикации
Категория
Боевое столкновение произошло в Херсонской области
Еще два российских генерала убиты: подробности громкого успеха ВСУ
Дата публикации
Категория
Цены в Энергодаре после захвата рф подскочили в несколько раз, бизнес закрывается
Жизнь в оккупации. Энергодар: пьяные орки, безумные цены и "обнал" под 20%
Дата публикации
Категория
Играли в спектаклях по книге "Хроники Нарнии": в Мариуполе погибли две маленькие актрисы
Играли в спектаклях по книге "Хроники Нарнии": в Мариуполе погибли две маленькие актрисы
Дата публикации
Категория
Украинцы продолжают жить под обстрелами и взрывами
Война – день 59: россияне пытаются прорвать оборону ВСУ, а Украина получает новые партии оружия