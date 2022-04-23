Потепление и грозы, но не везде: погода в Украине на неделю
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 66
Украинцев предупредили о новых погодных сюрпризах
В Украину идет потепление, однако дожди в ряде областей не прекратятся и на следующей неделе. Кроме того, жителям некоторых регионов стоит ждать гроз.
Это следует из прогноза Укргидрометцентра.
Согласно его информации, в воскресенье, 24 апреля, дожди пройдут в западных и восточных областях нашей страны. Столбик термометра на большей части территории Украины будет показывать от +15 до +18 градусов, однако в некоторых регионах возможно потепление до +21 градуса.
С понедельника стоит ожидать потепления до +19…+22 градусов практически по всей территории страны, однако на Западе и в центральных областях пройдут дожди с грозами.
Грозы также не уйдут из центральной Украины, а также из северных областей и 26 апреля, одновременно с этим на Западе будет наблюдаться похолодание, которое к 27 апреля распространится почти на всю страну.
К концу следующей недели температура воздуха в Украине будет сохраняться на уровне в +11…+15 градусов, однако на Востоке и Юге будет немногим теплее, до +19 градусов.
Стоит отметить, что дождливая, но теплая погода будет сохраняться в нашей стране вплоть до начала мая.
- Дата публикации
-
- Категория
-