Потепление и грозы, но не везде: погода в Украине на неделю

Украинцев предупредили о новых погодных сюрпризах

В Украину идет потепление, однако дожди в ряде областей не прекратятся и на следующей неделе. Кроме того, жителям некоторых регионов стоит ждать гроз.

Это следует из прогноза Укргидрометцентра.

Согласно его информации, в воскресенье, 24 апреля, дожди пройдут в западных и восточных областях нашей страны. Столбик термометра на большей части территории Украины будет показывать от +15 до +18 градусов, однако в некоторых регионах возможно потепление до +21 градуса.

С понедельника стоит ожидать потепления до +19…+22 градусов практически по всей территории страны, однако на Западе и в центральных областях пройдут дожди с грозами.

Грозы также не уйдут из центральной Украины, а также из северных областей и 26 апреля, одновременно с этим на Западе будет наблюдаться похолодание, которое к 27 апреля распространится почти на всю страну.

К концу следующей недели температура воздуха в Украине будет сохраняться на уровне в +11…+15 градусов, однако на Востоке и Юге будет немногим теплее, до +19 градусов.

Стоит отметить, что дождливая, но теплая погода будет сохраняться в нашей стране вплоть до начала мая.