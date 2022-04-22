Укр

Наконец-то весна? Синоптики рассказали, какую погоду ждать украинцам на следующей неделе

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Весна в Украине Новость обновлена 22 апреля 2022, 14:58
Весна в Украине

Дождливая погода скоро покинет украинские регионы

В Украину движется настоящая весна. Уже со следующей недели столбики термометров достигнут +20 градусов, погода будет теплой и солнечной в большинстве уголков страны.

Как на своей странице в соцсети сообщила главная народная синоптик страны Наталья Диденко, с понедельника, 25 апреля, в Украине температура воздуха может пересечь отметку в +20 градусов.

По прогнозам портала "sinoptik.ua ", погодные условия в столице на следующей неделе, с 25 апреля по 1 мая, будут уже по-весеннему теплыми. Показатели температурных столбиков поползут вверх и будут достигать от +7 до +15 градусов тепла. Дождливая погода ожидается 25 и 26 апреля, в другие дни преимущественно без осадков.

Прогноз погоды в Киеве
Прогноз погоды в Киеве

Для харьковчан следующая неделя также принесет хорошую погоду. Осадков в основном синоптики не прогнозируют, зато солнечная погода будет меняться облачной. Температурные показатели будут колебаться от +7 до +10 градусов в ночные часы и достигнут +15…+21 в дневные часы. Самым теплым днем будет вторник.

Прогноз погоды в Харькове
Прогноз погоды в Харькове

В Днепре ожидается +9…+21 градус. Осадков тоже не предполагается. В понедельник и вторник синоптики обещают самую теплую погоду от +19 до +21 градусов, однако со среды немного похолодает до +13…+15 градусов.

Прогноз погоды в Днепре.
Прогноз погоды в Днепре.

В городе Льва пройдет дождь 25, 25, 28 и 30 апреля. Температура воздуха будет удерживаться на отметках от +4 до +10 градусов в ночные часы, днем ожидается колебание от +11 до +17 градусов.

Прогноз погоды в Львове
Прогноз погоды в Львове

Одесситам синоптики прочат на следующей неделе преимущественно солнечную погоду без осадков. В темное время суток в Одессе ожидается +9…+11 градусов, а вот в светлое время дня будет уже по-весеннему тепло: от +11 до +19 градусов.

Прогноз погоды в Одессе.
Прогноз погоды в Одессе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине в ближайшие дни синоптики обещают дожди и небольшое потепление.

Теги:
#Украина #Погода #Погодные условия #Весна #Синоптик
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