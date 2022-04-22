Где пройдут дожди, а где потеплеет до +21°: прогноз погоды на Пасху и ближайшие дни

На выходных придет потепление, дожди прекратятся.

В Украине в ближайшие несколько дней синоптики обещают дожди и небольшое потепление. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу, 22 апреля, на западе страны пройдут умеренные дожди. В Закарпатской области ясно. Температура воздуха ночью +4…+6°, днем +10…+12° тепла. В Карпатах заморозки 0…-3°.

В северных и центральных регионах ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +11…+13° тепла.

На востоке Украины в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях ясно, в остальных областях вероятный дождь. Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +12…+14° тепла.

На юге и в Крыму ожидается ясная погода, ночью +5…+7°, днем +13…+15° тепла. Местами потеплеет до +16°.

В Киеве в пятницу небольшой дождь, температура ночью +4…+6° тепла, днем +9…+11°.

Прогноз погоды в Украине на 22 апреля

В субботу, 23 апреля, в западной части страны умеренные, на остальной территории местами небольшие дожди. В восточных и юго-восточных областях без осадков, ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно юго-восточный, на Правобережье юго-западный, 5-13 м/с.

Днем в северных, центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +14…+16° тепла. В центральных и восточных областях потеплеет до +18°.

Прогноз погоды в Украине на 23 апреля

Согласно же сайту Sinoptik, погода в крупнейших городах Украины на ближайшие несколько дней будет следующей:

В Киеве в ближайшие выходные прогнозируют дождливую погоду, с понедельника потеплеет до +19°.

Прогноз погоды в Киеве 22-28 апреля

В Харькове в ближайшие несколько дней прогнозируют малооблачную погоду, временами небольшой дождь. С понедельника придёт потепление до +21° тепла.

Прогноз погоды в Харькове 22-28 апреля

Во Львове 22 и 23 апреля пройдут дожди. На Пасху обещают ясную погоду, до +14° тепла.

Прогноз погоды во Львове 22-28 апреля

В Одессе в ближайшую неделю осадков не предвидится. 24 апреля, на Пасху, потеплеет до +19°.

Прогноз погоды в Одессе 22-28 апреля

В Днепре в ближайшие несколько суток будет ясная погода. На Пасху температура воздуха прогреется +18° тепла.

Прогноз погоды в Днепре 22-28 апреля

Отметим, синоптики подробно рассказали, какой будет погода на Пасху, 24 апреля.

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