До +17 тепла: синоптик спрогнозировала, где в Украине будет теплее всего на Пасху
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Теплее всего на Пасху будет в южных регионах нашей страны.
В Украине всю неделю перед Пасхой, которую христиане восточного обряда отмечают 24 апреля, будет достаточно прохладная погода в большинстве областей.
Такой прогноз в эфире Радио НВ озвучила народный синоптик Наталья Диденко.
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"Эта прохладная погода будет длиться большую часть [текущей] недели преимущественно на западе, севере в центральных областях и даже в южных. А на востоке задержится теплая погода. Общее потепление будет в конце недели, 22-23 апреля", — сообщила Наталья Диденко.
Синоптикиня успокоила украинцев, что на саму Пасху — 24 апреля — почти на всей территории Украины будет тепло и даже солнечно.
Данные сайта sinoptik.ua также говорят о том, что неделя перед праздником покажется далеко не самой теплой, но местами солнце все же порадует своим присутствием.
В Киеве самым прохладным днем этой недели оказался понедельник — ночью было около 0 градусов, а днем +5 тепла. Самой теплой будет суббота, 23 апреля, когда днем столбики термометров покажут +13 градусов выше нуля. При этом небо будет облачным.
В Днепре температурные показатели не будут сильно отличаться от Киева, однако осадков будет значительно меньше. Перед Пасхой столбики термометров порадуют 14 градусами тепла.
Во Львове вся страстная неделя будет облачной, а с четверга по субботу ожидаются обильные осадки. Пасху львовяне будут праздновать без дождя, при этом днем 24 апреля ожидается +14 градусов, а ночью +6.
В Одессе на этой неделе будет теплее всего. Средние температурные показатели будут днем колебаться в пределах +10 градусов, а ночью в пределах от 3 до 8 градусов тепла в зависимости от дня недели.
Напомним, что народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует во второй половине апреля в Украине похолодание и ночные заморозки.
Как сообщал "Телеграф" ранее, Пасху, которую православные восточного обряда отмечают 24 апреля, украинцы встретят с похолоданием и осадками.
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