Праздновать ли украинцам Пасху вместе "с Москвой": в ПЦУ дали четкий ответ

"Москва" празднует Пасху по исчислению восточного обряда.

В апреле этого года христиан ожидает один из самых больших церковных праздников — Пасха. Так сложилось исторически, что православные западного обряда отмечают праздник раньше – 17 апреля, а вот восточного обряда – 24 апреля. Все дело в разнице в исчислении по разным календарям. По восточному обряду Пасху будет праздновать и Россия, в связи с чем в сети участились дискуссии, в которых говорится о том, чтоб "не праздновать Пасху с Москвой":

Точку в этом вопросе поставил заместитель главы управления по внешним церковным связям ПЦУ Евстратий Заря.

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По его словам, вселенский Патриархат и все Поместные Православные Церкви празднуют Пасху, Вербное воскресенье, Вознесение, Троицу по единому календарю.

"Украинская Церковь не будет разрывать пасхальную календарную традицию, которая объединяет православный мир. Если обеспокоенным так будет легче воспринять, это не МЫ празднуем с Москвой, а ОНА — с нами", — сообщил Евстратий Заря.

Не обошел вниманием епископ и логику людей "надо не так, как в Москве", отметив, что не стоит отрекаться от всего, что может о ней напомнить. Священнослужитель привел в пример памятник князю Владимиру, стоящему в Москве.

"Я понимаю, что все московское вызывает сразу, но не следует при этом терять здравый смысл. И прежде чем выступать с инициативами — хотя бы немного поинтересоваться, как все есть на самом деле", — резюмировал представитель ПЦУ.

Ранее "Телеграф" сообщал, какой будет погода на Пасху в Украине. Также мы писали, будет ли дополнительный выходной день.