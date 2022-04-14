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Чи святкувати українцям Великдень "з Москвою": у ПЦУ дали чітку відповідь

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Великдень - свято на честь воскресіння Ісуса Христа Новина оновлена 14 квітня 2022, 22:00
Великдень - свято на честь воскресіння Ісуса Христа

"Москва" святкує Великдень за літочисленням східного обряду.

У квітні цього року на християн чекає одне з найбільших церковних свят — Великдень. Так склалося історично, що православні західного обряду відзначають свято раніше — 17 квітня, а от східного обряду — 24 квітня. Вся справа у різниці в літочисленні за різними календарями. За східним обрядом Великдень святкуватиме й Росія, у зв'язку з чим у мережі почастішали дискусії, у який йдеться про те, щоб "не святкувати Пасху з Москвою":

Крапку у цьому питанні поставив заступник глави управління із зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій Зоря.

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За його словами, вселенський Патріархат та всі Помісні Православні Церкви святкують Великдень, Вербну неділю, Вознесіння, Трійцю за єдиним календарем.

"Українська Церква не буде розривати пасхальну календарну традицію, яка єднає православний світ. Якщо занепокоєним так буде легше сприйняти, то це не МИ святкуємо з Москвою, а ВОНА — з нами", — повідомив Євстратій Зоря.

Не оминув увагою єпископ й логіки людей "треба не так, як у Москві", зазначивши, що не варто зрікатися всього, що може про неї нагадати. Священнослужитель навів приклад пам'ятник князю Володимиру, який стоїть у Москві.

"Я розумію, що все московське викликає відразу, але не слід при цьому втрачати здоровий глузд. І перш ніж виступати з ініціативами — хоча б трохи поцікавитися, як все є насправді", — резюмував речник ПЦУ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода на Великдень в Україні. Також ми писали, чи буде додатковий вихідний у цей день.

Теги:
#Україна #Дата #Великдень #ПЦУ
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