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До 15 градусів тепла: народний синоптик розповів, якою буде погода на Великдень в Україні

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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На Великдень очікується похолодання
На Великдень очікується похолодання

За прогнозом народного синоптика, на свято Великодня ймовірні дощі

У 2022 році Великдень, який православні західного обряду відзначають 24 квітня, а східного – 17 квітня, українці зустрінуть з похолоданням та опадами. Такий прогноз на Великдень-2022 в Україні "Телеграфу" озвучив народний синоптик Станіслав Щедрін.

За словами народного синоптика, починаючи десь з 20 квітня до України має прийти похолодання, котре протримається до 29-30 числа. Щедрін зазначає, що стовпчики термометрів у більшості областей будуть становити від +9+11 до +13+15 градусів удень і до 3-5 градусів із позначкою "плюс" у нічний час.

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Також народний синоптик повідомив, що на сході України в нічні години буде дещо холодніше. Там стовпчики термометрів коливатимуться, за прогнозом Щедріна, в межах від -2 до +7 градусів.

Крім того, додав народний синоптик, у цей період по усій країні пройдуть зливи, а ще можливі грози.

Однак на початку квітня, за словами Щедріна, повинно роз'яснитися.

Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач прогнозує у квітні 2022 року в Україні теплу погоду на початку місяця, похолодання і нічні заморозки в середніх числах і опади протягом останньої декади.

Тоді як народний синоптик Станіслав Щедрін зазначає у своєму прогнозі, що квітень цього року буде супроводжуватися поривчастими вітрами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наприкінці березня погода в Україні різко зміниться. У низці регіонів очікуються сильні опади, а стовпчики термометрів стрімко поповзуть униз. Тож початок квітня може бути досить прохолодним.

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#Погода #Великдень
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