Квітень порадує українців теплом: прогноз народного синоптика

У квітні українці можуть очікувати настання справжнього весняного тепла

В квітні 2022 року весна остаточно вступить у свої права і порадує українців теплою погодою вже на початку місяця. Про це розповів "Телеграфу" народний синоптик Володимир Деркач з Волині, який займається спостереженнями за погодою більше 15 років.

Прогноз погоди на 1-10 квітня

Початок квітня буде дуже теплим. Хоча і в середині декади можлива похмура погода, а ще невеликі опади протягом 2-3 діб. Надалі, каже Деркач, в країні пануватиме гарна погода. Лише в окремі дні може посилитися вітер.

Прогноз погоди на 11-20 квітня

Весняне тепло зберігатиметься і на початку другої декади місяця. Погіршення погоди, зазначає народний синоптик, можна чекати в середині квітня. Можливе падіння температурних показників. Далі, попереджає Деркач, очікуються опади. Крім того, можуть фіксуватися нічні заморозки впродовж 1-2 днів.

Прогноз погоди на 21-30 квітня

Наприкінці місяця все ще можуть випадати опади. Але народний синоптик запевняє: вдень температура повітря буде комфортною. Разом із тим, стовпчики термометрів можуть знижуватися в нічний час в окремі дні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в квітні метеорологи прогнозують досить теплу погоду. В окремі дні температура повітря може досягати більше 20 градусів тепла.