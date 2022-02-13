Апрель порадует украинцев теплом: прогноз народного синоптика

В апреле украинцы могут ожидать наступления настоящего весеннего тепла

В апреле 2022 года весна окончательно вступит в свои права и порадует украинцев теплой погодой уже в начале месяца. Об этом рассказал "Телеграфу" народный синоптик Владимир Деркач с Волыни, занимающийся наблюдениями за погодой более 15 лет.

Прогноз погоды на 1-10 апреля

Начало апреля будет очень теплым. Хотя и внутри декады возможна пасмурная погода, а еще небольшие осадки в течение 2-3 суток. В дальнейшем, говорит Деркач, в стране будет хорошая погода. Лишь в отдельные дни может усилиться ветер.

Прогноз погоды на 11-20 апреля

Весеннее тепло будет сохраняться и в начале второй декады месяца. Ухудшения погоды, как отмечает народный синоптик, можно ожидать в середине апреля. Возможно падение температурных показателей. Дальше, предупреждает Деркач, ожидаются осадки. Кроме того, могут фиксироваться ночные заморозки в течение 1-2 дней.

Прогноз погоды на 21-30 апреля

В конце месяца все еще будут выпадать осадки. Но народный синоптик уверяет, что днем температура воздуха будет комфортной. Вместе с тем столбики термометров могут снижаться в ночное время в отдельные дни.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в апреле метеорологи прогнозируют достаточно теплую погоду. В отдельные дни температура воздуха может достигать более 20 градусов тепла.