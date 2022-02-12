Укр

Весна уже близко: народный синоптик дал прогноз погоды на март в Украине

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Март местами будет напоминать зиму
Март местами будет напоминать зиму

Народный синоптик обещает существенное потепление только в конце марта

В марте 2022 года украинцы могут ожидать "погодные качели" и колебания температуры от "минуса" к "плюсу". Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил народный синоптик Владимир Деркач с Волыни, занимающийся наблюдениями за погодой на протяжении последних 17 лет.

Прогноз погоды на 1-10 марта

По словам народного синоптика, в начале весны погода будет еще напоминать зиму. В ночные часы даже возможен небольшой "минус". В середине первой декады марта станет теплее, но погода может быть достаточно ветреной. В конце этого периода Деркач предупреждает о "погодных качелях", то есть столбики термометров будут колебаться то в сторону мороза, то в сторону тепла.

Прогноз погоды на 11-20 марта

Вторая декада марта, говорит народный синоптик, продолжит тенденцию по поводу колебаний от "минуса" ночью до "плюса" днем. Дневные "минусы" в течение этого времени возможны только в течение 2-3 дней. Осадки, по словам Деркача, будут умеренными.

Прогноз погоды на 21-31 марта

Зима совсем потеряет свои права в конце месяца. Как отмечает Деркач, столбики термометров поползут вверх. Ждать обильных и частых осадков не стоит.

Напомним, предварительные прогнозы метеорологов свидетельствуют о достаточно неустойчивой погоде в течение марта. Ученая Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала "Телеграфу", что нужно готовиться к "минусам" и резким перепадам температуры.

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#Погода #Погода в Украине #Март
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