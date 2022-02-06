Холода еще напомнят о себе: какие погодные сюрпризы принесет март в Украину
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 29
Весна начнется вовремя, но похолодания еще вернутся
Несмотря на то, что последний месяц зимы в этом году, согласно прогнозма синоптиков, закончится без особо сильных морозов, на сильное потепление в марте рассчитывать тоже не придется.
Об этом рассказала "Телеграфу" заведующая отделом климатических исследований гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.
В целом, говорит она, март не порадует украинцев стабильной погодой, а запомнится резкими температурными скачками. Кроме того, во второй половине месяца стоит ожидать и резких похолоданий, которые совсем не будут напоминать о весне.
Хотя периоды теплых дней в марте все же ожидаются, но стоит быть готовыми к тому, что продолжительными не будут.
А вот по-настоящему весеннее потепление в Украине, скорее всего, будет ощущаться лишь в апреле.
Как сообщалось ранее, народный синоптик Леонид Горбань ранее прогнозировал, что февраль 2022 года закончится сильными морозами, которые придут в Украину уже после 20 числа.
А больше о том, какой будет погода в Украине этой весной, читайте в материале "Телеграф": До 20 градусов тепла: синоптик рассказала, какой будет весна в Украине в этом году.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-