Укр

Холода еще напомнят о себе: какие погодные сюрпризы принесет март в Украину

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Что стоит ждать от погоды в марте Новость обновлена 06 февраля 2022, 15:15
Что стоит ждать от погоды в марте

Весна начнется вовремя, но похолодания еще вернутся

Несмотря на то, что последний месяц зимы в этом году, согласно прогнозма синоптиков, закончится без особо сильных морозов, на сильное потепление в марте рассчитывать тоже не придется.

Об этом рассказала "Телеграфу" заведующая отделом климатических исследований гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

В целом, говорит она, март не порадует украинцев стабильной погодой, а запомнится резкими температурными скачками. Кроме того, во второй половине месяца стоит ожидать и резких похолоданий, которые совсем не будут напоминать о весне.

Хотя периоды теплых дней в марте все же ожидаются, но стоит быть готовыми к тому, что продолжительными не будут.

А вот по-настоящему весеннее потепление в Украине, скорее всего, будет ощущаться лишь в апреле.

Как сообщалось ранее, народный синоптик Леонид Горбань ранее прогнозировал, что февраль 2022 года закончится сильными морозами, которые придут в Украину уже после 20 числа.

А больше о том, какой будет погода в Украине этой весной, читайте в материале "Телеграф": До 20 градусов тепла: синоптик рассказала, какой будет весна в Украине в этом году.

Теги:
#Украина #Погода #Прогноз погоды
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