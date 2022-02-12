Весна вже близько: народний синоптик дав прогноз погоди на березень в Україні

Народний синоптик обіцяє суттєве потепління лише в кінці березня

В березні 2022 року українці можуть очікувати на "погодні гойдалки" та коливання температури від "мінусу" до "плюсу". Про це в коментарі "Телеграфу" повідомив народний синоптик Володимир Деркач з Волині, який займається спостереженнями за погодою протягом останніх 17 років.

Прогноз погоди на 1-10 березня

За словами народного синоптика, на початку весни погода ще нагадуватиме зиму. В нічні години навіть можливий невеликий "мінус". В середині першої декади березня потеплішає, але погода може бути досить вітряною. Наприкінці цього періоду Деркач попереджає "погодні гойдалки", тобто стовпики термометрів будуть коливатися то в бік морозу, то в бік тепла.

Прогноз погоди на 11-20 березня

Друга декада березня, каже народний синоптик, продовжить тенденцію щодо коливань від "мінусу" вночі до "плюсу" вдень. Денні "мінуси" протягом цього часу можливі лише в 2-3 дні. Опади, за словами Деркача, будуть помірними.

Прогноз погоди на 21-31 березня

Зима остаточно втратить свої права в кінці місяця. Як зазначає Деркач, стовпчики термометрів поповзуть вгору. Чекати на рясні та часті опади не варто.

Нагадаємо, попередні прогнози метеорологів свідчать про досить нестійку погоду протягом березня. Вчена Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова розповіла "Телеграфу", що треба готуватися до "мінусів" і різких перепадів температури.