Холоди ще нагадають про себе: які погодні сюрпризи принесе березень в Україну

Весна розпочнеться вчасно, але похолодання ще повернуться

Попри те, що останній місяць зими цього року, згідно із прогнозом синоптиків, закінчиться без особливо сильних морозів, на сильне потепління у березні розраховувати теж не доведеться.

Про це розповіла "Телеграфу" завідувачка відділу кліматичних досліджень гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

Загалом, каже вона, березень не порадує українців стабільною погодою, а запам’ятається різкими температурними стрибками. Крім того, у другій половині місяця варто очікувати й різких похолодань, які зовсім не нагадуватимуть про весну.

Хоча періоди теплих днів у березні все ж таки очікуються, але варто бути готовими до того, що тривалими не будуть.

А от по-справжньому весняне потепління в Україні, швидше за все, відчуватиметься лише у квітні.

Як повідомлялося раніше, народний синоптик Леонід Горбань раніше прогнозував, що лютий 2022 закінчиться сильними морозами, які прийдуть в Україну вже після 20 числа.

А більше про те, якою буде погода в Україні цієї весни, читайте у матеріалі "Телеграф": До 20 градусів тепла: синоптик розповіла, якою буде весна в Україні цього року.