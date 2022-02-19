До 24 градусів тепла та шквальні дощі: народний синоптик розповів, яку погоду чекати навесні в Україні

Народний синоптик обіцяє майже літню погоду в квітні, похолодання в середині березня та травневі смерчі

До кінця лютого в Україні, який в 2022 році дивує аномальним теплом, не очікується зимових холодів, але в березні ще можливе похолодання. Тоді як справжнє весняне тепло прийде в квітні. Детальніше про прогноз погоди на весну в Україні "Телеграфу" розповів народний синоптик Станіслав Щедрін.

За його словами, в останні дні лютого в Україні стовпчики термометрів коливатимуться в межах від -4 до +5 градусів у нічний час, та на рівні 5-10 градусів тепла в денний період. І лише на півночі країни буде дещо прохолодніше: Щедрін прогнозує від +2 до -7 градусів.

Погода в березні-2022 в Україні

Народний синоптик повідомив, що схожий характер погоди, як наприкінці лютого, спостерігатиметься і в першій половині березня. Але з 16 березня, за даними Щедріна, очікується невелике похолодання з дощами і навіть мокрим снігом. Та вже з 19-20 березня, каже народний синоптик, знову повернеться потепління та сонячна погода. Така синоптична ситуація, ймовірно, протримається до кінця місяця.

Погода в квітні-2022 в Україні

Як розповів народний синоптик, на початку квітня знов очікується похолодання до 6-12 градусів тепла вдень та до 2-4 градусів із позначкою "плюс" у нічний час. Також по всій Україні, за винятком півдня, навіть можливі заморозки до 0-3 градусів. Але вже з 5 квітня і до середини третьої декади квітня, зазначає Щедрін, у всіх регіонах України потеплішає. Народний синоптик обіцяє вже майже літню погоду до від +15 до +18 градусів, а на півдні та заході – до 20-24 градусів тепла. Поряд із цим, з теплом прийдуть сильні зливи з грозами та шквалами. З 25 по 30 квітня, додав Щедрін, знов прийде хвиля похолодання, але вже без суттєвих опадів. Лише на заході ще можливі грози. Народний синоптик зауважив, що весь квітень на території Україні буде супроводжуватися поривчастими вітрами.

Погода в травні-2022 в Україні

Щедрін зазначив, що останній місяць весни – травень — буде здебільшого теплим. Але, попередив народний синоптик, спостерігатимуться небезпечні погодні явища. Йдеться, зокрема, про дуже сильні зливи, потужні грози, град, шквали і в деяких районах навіть смерчі. До речі, додав Щедрін, ймовірно і перший місяць літа буде досить багатим на зливи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що метеорологи очікують настання весни в Україні вже після 25 лютого. Але довгостроковий прогноз вчених свідчить, що березень готує погодні сюрпризи, тож синоптична ситуація буде нестійкою.