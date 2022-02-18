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До 15 градусів тепла: як довго в Україні триватиме аномально тепла погода

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Весна підбирається до України дедалі ближче
Весна підбирається до України дедалі ближче

Лютий продовжить радувати українців теплою погодою

В 2022 році лютий в Україні видався теплим, а часом температурні показники в рази перевищують кліматичну норму. Така погода, повідомив у коментарі "Телеграфу" синоптик Ігор Кібальчич, триватиме до кінця місяця.

За словами метеоролога, в Україні з середини лютого розпочалася метеорологічна весна. Це період, коли середньодобові температури тримаються на рівні вище 0. Найтепліше буде у центральних, південних і частково західних регіонах.

Синоптик прогнозує поступовий відступ нічних "мінусів" і стабільний "плюс" удень. За даними Кібальчича, денні градуси становитимуть від 2 до 7 тепла. Ще вище температурні стовпчики піднімуться на півдні, у центрі та частково на заході: там очікується від +10 до +15 градусів. Такі позначки, за словами метеоролога, значно перевищують кліматичну норму. Крім того, протягом залишку місяця очікуються температурні рекорди.

Холодно ж буде лише у Карпатах, де температура ще може опускатися нижче за відмітку в 0 градусів.

Водночас, наприкінці лютого в Україні очікується проходження циклонів. Тому є ймовірність опадів у вигляді дощів і мокрого снігу.

Нагадаємо, метеорологи прогнозують із 25 лютого поступове підвищення температури до весняних показників. Весна не затримається, але у березні, згідно з довгостроковим прогнозом, ще може спостерігатися нестійка погода. А ось зовсім весняна погода із високою температурою повітря очікується у квітні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що особливо теплі дні наприкінці лютого очікують на мешканців курортів України. Так, температура сягатиме вище 10 градусів на узбережжі Чорного моря.

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