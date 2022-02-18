До 15 градусов тепла: как долго в Украине продлится аномально теплая погода

Февраль продолжит радовать украинцев теплой погодой

В 2022 году февраль в Украине выдался теплым, а порою температурные показатели в разы превышают климатическую норму. Такая погода, сообщил в комментарии "Телеграфу" синоптик Игорь Кибальчич, продлится до конца месяца.

По словам метеоролога, в Украине с середины февраля началась метеорологическая весна. Это период, когда среднесуточные температуры держатся на уровне выше 0. Теплее всего будет в центральных, южных и частично западных регионах.

Синоптик прогнозирует постепенное отступление ночных "минусов" и стабильный "плюс" днем. По данным Кибальчича, дневные градусы составят от 2 до 7 тепла. Еще выше температурные столбики поднимутся на юге, в центре и частично на западе: там ожидается от +10 до +15 градусов. Такие отметки, по словам метеоролога, значительно превышают климатическую норму. Кроме того, в течение остатка месяца можно ожидать температурные рекорды.

Холодно же будет только в Карпатах, где температура еще может опускаться ниже отметки в 0 градусов.

Вместе с тем, вплоть до конца февраля в Украине ожидается прохождения циклонов. Поэтому есть вероятность осадков в виде дождей и мокрого снега.

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Напомним, метеорологи прогнозируют с 25 февраля постепенное повышение температуры до весенних показателей. Весна не задержится, но в марте, согласно долгосрочному прогнозу, еще может наблюдаться неустойчивая погода. А вот совсем весенняя погода с высокой температурой воздуха ожидается в апреле.

Ранее "Телеграф" сообщал, что особенно теплые дни в конце февраля ожидают жителей курортов Украины. Так, температура будет достигать выше 10 градусов на побережье Черного моря.