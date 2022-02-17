Часть Украины ожидает весенняя погода: где потеплеет в ближайшее время

Особых похолоданий синоптики не обещают даже ночью

Уже в ближайшую неделю украинцы столкнутся с весьма приятными погодными сюрпризами в виде настоящего весеннего тепла. Желающим отдохнуть на каком-то из украинском курортов стоит знать, какой набор вещей нужно с собой взять.

"Телеграф", ссылаясь на погодный ресурс weather.com, подскажет, какие температуры будут царить в отечественных курортных регионах с 21 по 27 февраля.

Побережье Черного моря

Желающим подставить щеки почти весеннему солнышку можно смело отправляться в Николаевскую или Одесскую области.

На Николаевщине следующая неделя обещает, что днем следует ожидать от 7 до 10 градусов тепла. Ночью, правда, местами еще будет морозно — от -2°С до +4°С. Зато особых осадков ждать не стоит, синоптики прогнозируют умеренную облачность.

Погода в Николаеве

Одесса-мама также встретит теплом, которое уместится в диапазоне +6…+9°С. Ночью температуры будут колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. 22 февраля одесситов и гостей региона ждет незначительный дождь.

Погода в Одессе

Приазовье

Те, кто хочет побывать на Азовском море, могут выбрать для поездки Херсон. Здесь также обещают значительное повышение температуры — до +8-10°С днем и от -1°…+3°С ночью. Дождливых дней в регионе будет чуть больше — 20 и 22 февраля.

Погода в Херсоне

В Запорожской области температура воздуха будет чуть умереннее — от 6 до 9 градусов тепла днем. Ночью местами можно даже ощутить заморозки до минус 2 градусов. Это и не удивительно, ведь 22-23 числа в области могут выпасть осадки в виде дождя и даже мокрого снега.

Погода в Запорожье

Читайте также: Категория В регионах Часть Украины зальют дожди: кому не повезет больше всего Украинские синоптики рассказали, какую погоду ожидать до конца текущей недели

Прикарпатье

Желающим отдохнуть в горах следует быть очень внимательными – слишком теплая погода может вызвать риск схождения лавин. А весна действительно вплотную подошла к этой части страны.

К примеру, на Львовщине днем будет фиксироваться от +5 до +7°С. Ночью столбики термометра опустятся к отметкам -1…+2°С. С 21 по 23 февраля в регионе могут пройти дожди вперемешку со снегом.

Погода во Львове

Не обойдет непогода и Ужгород. Здесь облачных дней будет чуть больше — с 20 по 23 число. Из осадков также прогнозируются как дождь, так и снег. Температура воздуха днем местами обещает прогреться до +9°С, ночью минимально опустится до -1°С.

Погода в Ужгороде

Разумеется, в горной местности температуры по-прежнему будут чуть более зимними, но общая тенденция к потеплению явно наблюдается.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким будет конец февраля для большинства украинских регионов. Следует приготовиться, ведь погода "запасла" несколько козырей в рукавах.

Также мы давали прогноз погоды на весну, которым поделился народный синоптик из Волынской области Владимир Деркач.