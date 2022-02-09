Аномально теплый февраль: синоптик рассказал, на сколько задержится оттепель в Украине

Температура воздуха в Украине значительно превышает норму, как для февраля

В Украине ожидается потепление в большинстве областей, которое может продлиться до середины февраля. Подробнее о прогнозе погоды в комментарии "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По словам синоптика, до конца текущей недели и в первые дни следующей над территорией Украины будут преобладать воздушные массы с запада и северо-запада. Как пояснил Кибальчич, они имеют атлантическое происхождение, поэтому характеризуются относительно высокими температурами и повышенным влагосодержанием.

В связи с этим, в нашей стране до середины февраля будет сохраняться аномально тёплая погода, превышая норму на 3-5 градусов, а в южных и западных регионах вовсе на 6-9 градусов.

Синоптик сообщает, что осадки в виде мокрого снега и дождя пройдут 9-10 февраля в западных, северных, центральных областях и на севере Левобережья.

"Затем, по мере роста атмосферного давления и преобладании антициклональной циркуляции, с 11-12 февраля на большей части территории Украины ожидается преимущественно сухо. Также станет меньше облачности", — сообщил метеоролог.

Дневные температуры воздуха в ближайшие дни окажутся в пределах от 0 до +5 градусов, в западных и южных регионах столбики термометров поднимутся до 6-11 градусов тепла.

Ночью столбики термометров покажут значения от -2 до +3 градусов, а на юге страны будет 1-6 градусов с отметкой "плюс".

Кроме того, ветер будет преобладать в основном западной/юго-западной четверти, со скоростью около 5-10 м/с.

Кибальчич добавил, что снежный покров постепенно будет сходить и уменьшаться за счёт преобладания положительных температур воздуха. Вместе с тем, за счёт ночных небольших морозов на дорогах и тротуарах сохранится гололедица, поэтому следует быть внимательными и осторожными.

Карта, размещенная ниже, отображает поле аномалий температуры воздуха с 8 по 14 февраля на территории Европы. Хорошо видно, отмечает метеоролог, что в Украине будут преобладать положительные аномалии средней температуры воздуха.

Карта положительных аномалий средней температуры воздуха в Украине

Ранее "Телеграф" сообщал, что весна в 2022 году в Украине должна наступить в календарные сроки, согласно прогнозам синоптиков. Однако в первый месяц весны еще не стоит ждать сильного тепла: погода будет переменчивой.