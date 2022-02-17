Укр

Прощаться с зимой еще рано: синоптик предупредил о похолодании и назвал дату

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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В конце февраля на несколько дней похолодает Новость обновлена 17 февраля 2022, 12:40
В конце февраля на несколько дней похолодает

В Украину идет весна, но перед этим ожидается еще несколько морозных дней

В Украине аномально теплый февраль на несколько дней прервет похолодание. Подробнее о прогнозе погоды до конца месяца "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Так, метеоролог прогнозирует аномально тёплый характер погоды, как для февраля. Ожидается, что температурные показатели будут превышать 0 градусов, что свидетельствует о наступлении метеорологической весны.

Вместе с тем, в феврале еще будут несколько дней с зимней погодой. Как сообщил синоптик, в период 26-28 февраля есть вероятность незначительного похолодания под влиянием поля повышенного давления.

Холоднее всего будет на западе страны, где зима еще продолжается. Кибальчич отмечает, что зимний характер погоды сохранится лишь в Карпатах. Здесь осадки будут выпадать преимущественно в виде снега, а температурный фон останется ниже 0 градусов.

Синоптик отметил, что снежный покров в данный момент сохраняется лишь в северных и восточных областях. Но под влиянием продолжительного тепла он постепенно сойдет в ближайшую неделю.

В целом же до конца месяца, по словам Кибальчича, ожидается температура днем от +2 до +7 градусов. А в отдельные дни даже есть вероятность температурных рекордов.

Напомним, в ближайшие дни некоторые регионы Украины зальют дожди. Вместе с тем, столбики термометров будут продолжать ползти вверх.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на украинских курортах ожидается волна потепления. А на побережье Черного моря вскоре будет царить совсем весенняя погода. Температура местами достигает до 10 градусов тепла.

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