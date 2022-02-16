Больше морозов не будет? Синоптик рассказал, когда в Украину придет весна

Синоптик прогнозирует отступление морозов и потепление

Аномально теплая погода в феврале сохранится до конца месяца, а в ближайшее время можно ожидать прихода метеорологической весны. Об этом "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По предварительным расчётам численных прогностических моделей, отмечает синоптик, до конца февраля на территории Украины сохранится аномально тёплый характер погоды. Однако периодически будут выпадать осадки в виде мокрого снега и дождя.

"Вероятнее всего, уже с середины месяца в большинстве центральных, южных и частично западных областей установится метеорологическая весна, поскольку среднесуточные температуры здесь устойчиво будут превышать отметку в 0 градусов", — отмечает Кибальчич.

Как сообщил синоптик, в Северной части Атлантики, а также над Скандинавским полуостровом и Центральной Европой установится циклоническая деятельность, благодаря чему тёплый и влажный воздух будет поступать на территорию Украины с запада и юго-запада. Подобный процесс в атмосфере является классическим для умеренных широт и называется "западным переносом воздушных масс", поясняет метеоролог. И в ближайшие 10 дней он будет себя проявлять интенсивнее обычного.

Таким образом, прогнозирует Кибальчич, ночные морозы постепенно отступят, и только 26-28 февраля есть вероятность незначительного похолодания под влиянием поля повышенного давления.

По данным синоптика, дневные температуры будут достигать от +2 до +7 градусов, в южных, центральных, частично западных областях и Крыму в отдельные дни воздух будет прогреваться до 10-15 градусов тепла, что значительно выше климатической нормы. Более того, в отдельных пунктах возможно установление новых температурных рекордов.

Карта, размещенная ниже, отображает поле средней аномалии температуры воздуха в Европе с 15 по 22 февраля. Хорошо видно, по мнению Кибальчича, насколько высокими ожидаются температуры на территории Украины (в сравнении с нормой).

Карта аномалии температуры воздуха в Европе 15-22 февраля

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине прогнозируют потепление до весенних температур после 25 февраля. Однако март, согласно долгосрочному прогнозу ученых, будет неустойчивым.