Весна идет: когда и где в Украине больше всего потеплеет

Синоптики прогнозируют аномально теплую погоду до середины февраля

В Украине, где в ближайшие выходные температура воздуха снизится до 8 градусов мороза, вскоре снова ожидается потепление. Но уже в конце февраля погода будет приближаться к наступлению весны. Об этом сообщает "Телеграф".

Как сообщает в своем Телеграмм-канале синоптикиня Наталья Диденко, похолодание продлится всего пару дней, 12-13 февраля. После этого в Украину вернется теплая погода. По ее словам, уже можно присматриваться в гардеробе к менее теплым курткам и более легкой обуви в ожидании весны.

Оттепель, свидетельствующую об аномально теплом февраль, прогнозирует как минимум до середины месяца синоптик Игорь Кибальчич. В материале "Телеграфа" он отметил, что столбики термометров будут подниматься до 11 градусов тепла. В целом, добавил синоптик, температурные показатели февраля 2022 года превышают климатическую норму на 3-6 градусов.

Как рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, погода в Украине начнет меняться в сторону весны уже после 25 февраля. Однако не стоит ожидать весеннего тепла на протяжении всего марта: погода будет неустойчивой.

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Как свидетельствуют данные ресурса Gismeteo, в Киеве с 26 февраля установится солнечная погода, а столбики термометров поползут вверх. В начале марта ожидается от +5 до +8 градусов.

Прогноз погоды на март в Киеве. Данные ресурса Gismeteo

В то время как в Харькове весеннее тепло ожидаются чуть позже, но уже в первых числах марта. Температура может достигать 8 градусов тепла.

Прогноз погоды на март в Харькове. Данные ресурса Gismeteo

В Одессу весна придет по расписанию, потому что именно с 1 марта температура воздуха будет повышаться с каждым днем. В первые дни весны ожидается 7-9 градусов тепла.

Прогноз погоды на март в Одессе. Данные ресурса Gismeteo

Во Львове тоже станет теплеть после 24 февраля. Тенденция будет сохраняться и в начале марта. В отдельные дни температурные показатели составляют до 10 градусов с отметкой "плюс".

Прогноз погоды на март во Львове. Данные ресурса Gismeteo

Напомним, прогноз погоды на весну 2022 озвучил народный синоптик Владимир Деркач. Он обещает март с заморозками, теплую погоду в апреле и майские дожди.