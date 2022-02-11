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Весна идет: когда и где в Украине больше всего потеплеет

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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На смену оттепели в феврале идет весеннее тепло Новость обновлена 11 февраля 2022, 10:42
На смену оттепели в феврале идет весеннее тепло

Синоптики прогнозируют аномально теплую погоду до середины февраля

В Украине, где в ближайшие выходные температура воздуха снизится до 8 градусов мороза, вскоре снова ожидается потепление. Но уже в конце февраля погода будет приближаться к наступлению весны. Об этом сообщает "Телеграф".

Как сообщает в своем Телеграмм-канале синоптикиня Наталья Диденко, похолодание продлится всего пару дней, 12-13 февраля. После этого в Украину вернется теплая погода. По ее словам, уже можно присматриваться в гардеробе к менее теплым курткам и более легкой обуви в ожидании весны.

Оттепель, свидетельствующую об аномально теплом февраль, прогнозирует как минимум до середины месяца синоптик Игорь Кибальчич. В материале "Телеграфа" он отметил, что столбики термометров будут подниматься до 11 градусов тепла. В целом, добавил синоптик, температурные показатели февраля 2022 года превышают климатическую норму на 3-6 градусов.

Как рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, погода в Украине начнет меняться в сторону весны уже после 25 февраля. Однако не стоит ожидать весеннего тепла на протяжении всего марта: погода будет неустойчивой.

Как свидетельствуют данные ресурса Gismeteo, в Киеве с 26 февраля установится солнечная погода, а столбики термометров поползут вверх. В начале марта ожидается от +5 до +8 градусов.

Прогноз погоды на март в Киеве. Данные ресурса Gismeteo
Прогноз погоды на март в Киеве. Данные ресурса Gismeteo

В то время как в Харькове весеннее тепло ожидаются чуть позже, но уже в первых числах марта. Температура может достигать 8 градусов тепла.

Прогноз погоды на март в Харькове. Данные ресурса Gismeteo
Прогноз погоды на март в Харькове. Данные ресурса Gismeteo

В Одессу весна придет по расписанию, потому что именно с 1 марта температура воздуха будет повышаться с каждым днем. В первые дни весны ожидается 7-9 градусов тепла.

Прогноз погоды на март в Одессе. Данные ресурса Gismeteo
Прогноз погоды на март в Одессе. Данные ресурса Gismeteo

Во Львове тоже станет теплеть после 24 февраля. Тенденция будет сохраняться и в начале марта. В отдельные дни температурные показатели составляют до 10 градусов с отметкой "плюс".

Прогноз погоды на март во Львове. Данные ресурса Gismeteo
Прогноз погоды на март во Львове. Данные ресурса Gismeteo

Напомним, прогноз погоды на весну 2022 озвучил народный синоптик Владимир Деркач. Он обещает март с заморозками, теплую погоду в апреле и майские дожди.

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#Погода #Погода в Украине #Весна
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