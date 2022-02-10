В Украине резко похолодает, но ненадолго: прогноз синоптика

В Украине довольно теплая погода прервется на несколько дней холодом

Наступившую в Украине оттепель, которая продолжится до середины февраля, на несколько дней сменит более холодная погода. Об этом в беседе с "Телеграфом" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, незначительное похолодание, которое продлится 2-3 дня, украинцам стоит ожидать уже в ближайшие выходные, 12-13 февраля. Но затем, добавил метеоролог, температурный фон вновь проявит тенденцию на повышение.

Так, в субботу и воскресенье, 12-13 февраля, дневные температуры понизятся до -2…+3 градусов, тогда как ночью столбики термометров будут достигать от 1 до 6 градусов с отметкой "минус". Кроме того, в Карпатах в течение суток ожидаются температуры до 3-8 градусов мороза.

Кибальчич отметил, что днём 12 февраля в центральных и южных областях возможны отдельные порывы ветра до 15-20 м/с.

Добавим, что в это время в Украине не ожидается значительных осадков.

В целом же, рассказал синоптик, аномально теплая для февраля погода продлится в Украине вплоть до середины месяца. Температурные показатели будут превышать норму на 3-5 градусов, а на юге и западе страны разница может составить от 6 до 9 отметок.

Напомним, во второй половине февраля, согласно долгосрочному прогнозу ученых, Украину может накрыть волна холодов. Однако уже после 25 февраля погода снова изменится, и вскоре украинцы смогут ожидать наступления весны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ближайшие дни в Украине будет преобладать довольно теплая погода. Синоптики прогнозируют температуру воздуха не ниже 0, а в некоторых регионах днем ожидается до 11 градусов тепла. Оттепель охватит большинство регионов.