В Украину идет потепление, но радоваться рано: прогноз погоды до конца недели

До конца рабочей недели морозов ждать не стоит

В Украине до конца недели стоит ожидать пасмурной, но теплой погоды, которая будет сопровождаться периодическими осадками в виде дождей со снегом.

Это следует из прогноза Укргидрометцентра.

Сильные осадки, которые начались в понедельник на Западе и Севере страны, во вторник переместятся в восточные и южные регионы. Впрочем, "передышку" от них получат лишь центральные регионы.

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В среду же на большей части территории Украины значительных осадков не ожидается, однако мокрый снег возможен в центральных и северных областях.

Температура воздуха будет зависеть от региона, если на Востоке синоптики ожидают -1…+1 градус днем, то на Западе будет теплее — вплоть до +5 градусов.

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В четверг осадки стоит ждать лишь в Сумской, Харьковской и Луганской областях. В других же регионах стоит ждать потепления, например в Черновицкой и Одесской областях и вовсе ожидают до +10 градусов.

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Впрочем, потепление будет кратковременным и уже на выходных температура воздуха в большинстве украинских регионов опять опустится до +2…+4 градусов, а по ночам столбик термометра опустится до -3 градусов.

Стоит напомнить, что согласно прогнозам синоптиков в Украине весна наступит вовремя, а теплеть начнет уже в конце февраля. Однако холода еще будут напоминать о себе в марте.