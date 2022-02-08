В Україну йде потепління, але радіти рано: прогноз погоди до кінця тижня
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До кінця робочого тижня морозів чекати не варто
В Україні до кінця тижня варто очікувати похмурої, але теплої погоди, яка супроводжуватиметься періодичними опадами у вигляді дощів зі снігом.
Це випливає із прогнозу Укргідрометцентру.
Сильні опади, які розпочалися у понеділок на Заході та Півночі країни, у вівторок перемістяться у східні та південні регіони. Втім, "перепочинок" від них отримають лише центральні регіони.
У середу на більшій частині території України значних опадів не очікується, проте мокрий сніг можливий у центральних та північних областях.
Температура повітря залежатиме від регіону, якщо на Сході на синоптики очікують -1…+1 градус вдень, то на Заході буде тепліше — аж до +5 градусів.
У четвер опади варто чекати лише у Сумській, Харківській та Луганській областях. В інших же регіонах варто чекати на потепління, наприклад у Чернівецькій та Одеській областях і взагалі очікують до +10 градусів.
Втім, потепління буде короткочасним і вже у вихідні температура повітря в більшості українських регіонів знову опуститься до +2…+4 градусів, а вночі стовпчик термометра опуститься до -3 градусів.
За прогнозами синоптиків в Україні весна настане вчасно, а тепліти почне вже наприкінці лютого. Проте холоди ще нагадуватимуть про себе у березні.
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