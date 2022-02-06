Чекати лишилося недовго: синоптик назвала дату початку справжньої весни в Україні

Тепло прийде майже у всі регіони країни вже наприкінці лютого.

Останній місяць зими розпочався у деяких регіонах України з дощів, морозів та снігу, однак все може змінитися в кінці лютого. Саме в останні дні поточного місяця, за попередніми розрахунками метеорологів, очікується настання весни.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповіла завідувач відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

За її словами, настання весни очікується вже після 25 лютого.

Дані сайту gismeteo.ua також говорять про те, наприкінці лютого у більшості регіонів України суттєво потеплішає. Зокрема, у Києві синоптики прогнозують з 25 лютого до +4 градусів тепла, які триматимуться майже тиждень.

Погода у Києві на лютий

У Харкові кінець останнього дня зими також буде трохи теплішим, хоча суттєвого тепла очікувати не варто. Якщо до 23 лютого у місті прогнозують до -4 -8 градусів морозу, то з 23 лютого стовпчики термометрів показуватимуть +1 градус тепла.

Погода у Харкові на лютий

У Дніпрі потепління буде більш суттєвим, ніж у Харкові. З 24 лютого тут очікується +5 градусів тепла, які протримаються аж до перших чисел березня.

Погода у Дніпрі на лютий

Такі ж температурні показники (до +5 градусів тепла) в останній тиждень лютого фіксуватимуть і у Вінниці.

Погода у Вінниці на лютий

А у Львів тепло прийде з 22 лютого і протримається аж до березня.

Погода у Львові на лютий

Раніше "Телеграф" повідомляв, яких погодних умов очікувати весною цього року.