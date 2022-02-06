Ждать осталось недолго: синоптик назвала дату начала настоящей весны в Украине
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Тепло придет почти во все регионы страны уже в конце февраля.
Последний месяц зимы начался в некоторых регионах Украины с дождей, морозов и снега, однако все может измениться в конце февраля. Именно в последние дни текущего месяца, по предварительным расчетам метеорологов, ожидается наступление весны.
Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.
По ее словам, наступление весны ожидается уже после 25 февраля.
Данные сайта gismeteo.ua также говорят о том, что в конце февраля в большинстве регионов Украины существенно потеплеет. В частности, в Киеве синоптики прогнозируют с 25 февраля до +4 градусов тепла, которые будут держаться почти неделю.
В Харькове конец последнего дня зимы тоже будет немного теплее, хотя существенного тепла ожидать не стоит. Если до 23 февраля в городе прогнозируется до -4 -8 градусов мороза, то с 23 февраля столбики термометров будут показывать +1 градус тепла.
В Днепре потепление будет более существенным, чем в Харькове. С 24 февраля здесь ожидается +5 градусов тепла, которые продержатся до первых чисел марта.
Такие же температурные показатели (до +5 градусов тепла) в последнюю неделю февраля будут фиксироваться и в Виннице.
А во Львов тепло придет с 22 февраля и продержится до марта.
Ранее "Телеграф" сообщал, каких погодных условий ожидать весной этого года.
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