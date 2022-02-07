Синоптики оголосили штормове попередження: яким областям України приготуватися
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У Карпатах спостерігається висока ймовірність сходження лавин
У понеділок, 7 лютого, у деяких областях України оголошено штормове попередження. Місцями очікуються пориви вітру до 30 м/с та сильні снігопади, які вже протягом декількох днів можуть трансформуватися у затяжні дощі.
Інформацію про погіршення погодних умов повідомили в Укргідрометцентрі.
Сильні вітер та опади очікуються 7 лютого на території західних областей. Через можливі наслідки у восьми регіонах було встановлено жовтий рівень небезпеки.
Таким чином, варто поберегтися мешканцям Волинської, Львівської, Рівненської, Закарпатської, Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької та Тернопільської областей.
Синоптики попереджають: на рівнинній місцевості швидкість вітру може досягати 15-20 м/с, а у Карпатах очікуються пориви до 30 м/с.
Також з’явилася інформація від вітчизняних рятувальників для любителів гірського відпочинку. Туристам пропонують утриматися від походу в гори на Івано-Франківщині та Львівщині — тут існує велика ймовірність сходження лавин (небезпека 3 рівня).
Температура повітря протягом доби коливатиметься залежно від області. У деяких населених пунктах стовпчики вдень досягнуть +6°C, а вночі — до -1°C.
Нагадаємо, раніше ми писали, що вже з вівторка, 8 лютого, шквальний вітер дошкулятиме жителям південних регіонів країни. Докладніше про зміни погодних умов можна прочитати у нашому прогнозі на нинішній тиждень.
Також "Телеграф" розповідав, якою, за прогнозами синоптиків, обіцяє бути весна 2022 року.
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