Синоптики оголосили штормове попередження: яким областям України приготуватися

У Карпатах спостерігається висока ймовірність сходження лавин

У понеділок, 7 лютого, у деяких областях України оголошено штормове попередження. Місцями очікуються пориви вітру до 30 м/с та сильні снігопади, які вже протягом декількох днів можуть трансформуватися у затяжні дощі.

Інформацію про погіршення погодних умов повідомили в Укргідрометцентрі.

Сильні вітер та опади очікуються 7 лютого на території західних областей. Через можливі наслідки у восьми регіонах було встановлено жовтий рівень небезпеки.

Штормове попередження оголошено для західних областей

Таким чином, варто поберегтися мешканцям Волинської, Львівської, Рівненської, Закарпатської, Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької та Тернопільської областей.

Синоптики попереджають: на рівнинній місцевості швидкість вітру може досягати 15-20 м/с, а у Карпатах очікуються пориви до 30 м/с.

Також з’явилася інформація від вітчизняних рятувальників для любителів гірського відпочинку. Туристам пропонують утриматися від походу в гори на Івано-Франківщині та Львівщині — тут існує велика ймовірність сходження лавин (небезпека 3 рівня).

Температура повітря протягом доби коливатиметься залежно від області. У деяких населених пунктах стовпчики вдень досягнуть +6°C, а вночі — до -1°C.

Прогноз погоди на 7 лютого

Нагадаємо, раніше ми писали, що вже з вівторка, 8 лютого, шквальний вітер дошкулятиме жителям південних регіонів країни. Докладніше про зміни погодних умов можна прочитати у нашому прогнозі на нинішній тиждень.

Також "Телеграф" розповідав, якою, за прогнозами синоптиків, обіцяє бути весна 2022 року.