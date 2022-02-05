Дощі накриють майже всю Україну: чого чекати від погоди найближчими днями

Синоптики розповіли, якою буде погода на початку нового тижня.

В Україні найближчими днями зберігатиметься тепла погода вдень із невеликими нічними морозами, проте мешканцям варто бути готовими до значних опадів у вигляді мокрого снігу та дощів.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

За його даними в неділю, 6 лютого, мокрий сніг очікується лише на Заході та Сході країни, на решті країни залишатиметься сухо.

Погода 6 лютого

Ситуація зміниться у понеділок, коли хмари сховають сонце по всій території України, окрім Криму. Суха погода зберігатиметься на Сході та Півдні країни.

Стовпчик термометра залишатиметься на позначках +2…+7 градусів. А ось на Півдні взагалі може потепліти до +11 градусів.

Погода 7 лютого

У вівторок опади перемістяться на Східну частину країни, але температура повітря в більшості областей опуститься до 0…+2 градусів, що після дощів неодмінно призведе до ожеледиці на проїжджій частині та тротуарах.

Погода 8 лютого

Втім, суха погода надовго не затримається і вже 9 лютого на Західній частині країни знову пройдуть дощі.

Погода 9 лютого

Як повідомлялося раніше, згідно з прогнозами синоптиків, кінець лютого в Україні очікується відносно теплим, проте березень стійкою погодою не радуватиме. Справжнє тепло прийде в країну лише наприкінці квітня, коли повітря може прогрітися до +20 градусів.