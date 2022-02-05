Дожди накроют почти всю Украину: чего ждать от погоды в ближайшие дни
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Синоптики рассказали, какой будет погода в начале новой недели.
В Украине в ближайшие дни будет сохраняться теплая погода днем с небольшими ночными морозами, однако жителям стоит быть готовыми к значительным осадкам в виде мокрого снега и дождей.
Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.
Согласно его данным в воскресенье, 6 февраля, мокрый снег ожидается лишь на Западе и Востоке страны, на остальной части страны будет оставаться сухо.
Ситуация поменяется в понедельник, когда облака скроют солнце на всей территории Украины, кроме Крыма. Сухая погода будет сохраняться на Востоке и Юге страны.
Столбик термометра будет оставаться на отметках +2…+7 градусов. А вот на Юге и вовсе может потеплеть до +11 градусов.
Во вторник осадки переместятся на Восточную часть страны, но температура воздуха в большинстве областей опустится до 0…+2 градусов, что после дождей накануне непременно приведет к гололеду на проезжей части и тротуарах.
Впрочем, сухая погода надолго не задержится и уже 9 февраля, на Западной части страны вновь пройдут дожди.
Как сообщалось ранее, согласно прогнозам синоптиков, конец февраля в Украине ожидается относительно теплым, однако март устойчивой погодой радовать не будет. Настоящее же тепло придет в страну лишь в конце апреля, когда воздух может прогреться до +20 градусов
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