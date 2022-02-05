Дожди накроют почти всю Украину: чего ждать от погоды в ближайшие дни

Синоптики рассказали, какой будет погода в начале новой недели.

В Украине в ближайшие дни будет сохраняться теплая погода днем с небольшими ночными морозами, однако жителям стоит быть готовыми к значительным осадкам в виде мокрого снега и дождей.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Согласно его данным в воскресенье, 6 февраля, мокрый снег ожидается лишь на Западе и Востоке страны, на остальной части страны будет оставаться сухо.

Погода 6 февраля

Ситуация поменяется в понедельник, когда облака скроют солнце на всей территории Украины, кроме Крыма. Сухая погода будет сохраняться на Востоке и Юге страны.

Столбик термометра будет оставаться на отметках +2…+7 градусов. А вот на Юге и вовсе может потеплеть до +11 градусов.

Погода 7 февраля

Во вторник осадки переместятся на Восточную часть страны, но температура воздуха в большинстве областей опустится до 0…+2 градусов, что после дождей накануне непременно приведет к гололеду на проезжей части и тротуарах.

Погода 8 февраля

Впрочем, сухая погода надолго не задержится и уже 9 февраля, на Западной части страны вновь пройдут дожди.

Погода 9 февраля

Как сообщалось ранее, согласно прогнозам синоптиков, конец февраля в Украине ожидается относительно теплым, однако март устойчивой погодой радовать не будет. Настоящее же тепло придет в страну лишь в конце апреля, когда воздух может прогреться до +20 градусов