Погода снова изменится: где в Украине в воскресенье ждать осадков
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Какие сюрпризы приготовила погода на завтра
На последний день недели синоптики обещают солнечную погоду в большинстве украинских областей, однако сильные осадки в виде мокрого снега прекращаться на востоке, северо-востоке и в западных областях не спешат.
Так, по сообщению украинского гидрометцентра в воскресенье, 6 февраля, в восточной части страны ожидается мокрый снег, на западе снег с дождем.
На юге и в центре Украины осадков не прогнозируют, но небо будет периодически закрываться облаками. Температура воздуха в светлое время суток составит около нуля градусов, в северной и восточных областях — от +2…+5, на юге и в центре страны — до +3.
Ночью в большинстве регионов температурные столбики будут удерживаться на отметках до 3 градусов мороза, в центральных областях и на востоке — до -8.
Как сообщает портал sinoptik.ua, в столице в воскресенье будет пасмурная погода без осадков. Температура воздуха ночью – ноль, днем – до +2.
В Харькове будет облачная погода. Ночью возможен снег, однако утром он стихнет. Температура воздуха в ночные часы – до -3, в дневные – +1.
В Запорожье солнце будет выглядывать только утром. Ночью ожидается дождь в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью будет удерживаться на показателях в -1 градус, днем столько же со знаком "+".
В Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Ночью ожидается выпадение мокрого снега. Утром, днем и вечером — без осадков. Температура: около -2 в ночное время суток, +1 — днем.
В Одессе на смену ясной погоде, которая будет держаться утром и днем, придет пасмурный вечер. Ночью будет идти снег. Ночью ожидается минусовая погода -1, однако днем значительно теплее — до +5 градусов.
Во Львове с утра и до самого вечера облачно, но без осадков. Температура воздуха ночью – -1, в дневные часы – до +3.
Ранее "Телеграф" сообщал, стоит ли украинцам ожидать ранний приход весны в страну и какими будут погодные условия до конца текущего месяца.
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