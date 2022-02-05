Погода знову зміниться: де в Україні в неділю очікувати опадів

Які сюрпризи приготувала погода на завтра

На останній день тижня синоптики обіцяють сонячну погоду у більшості українській областей, проте сильні опади у вигляді мокрого снігу припинятися на сході, північному сході та у західних областях не поспішають.

Так, за повідомленням українського гідрометцентру у неділю, 6 лютого, у східній частині країни очікується мокрий сніг, на заході — сніг із дощем.

На півдні та у центрі України опадів не передбачається, але небо періодично закриватиме хмарами. Температура повітря у світлу пору доби складатиме близько нуля градусів, у північний та східних областях — від +2…+5, на півдні та у центрі країни — до +3.

Уночі в більшості регіонах температурні стовпчики утримуватимуться на позначках до 3 градусів морозу, у центральних областях та на сході — до -8.

Прогноз погоди на 6 лютого

Як повідомляє портал sinoptik.ua, у столиці в неділю буде похмура погода без опадів. Температура повітря вночі — нуль, удень — до +2.

Прогноз погоди у Києві

У Харкові хмарна погода спостерігатиметься увесь день. Уночі можливий сніг., проте уранці він стихне. Температура повітря у нічні години — до -3, у денні — +1.

Прогноз погоди у Харкові

У Запоріжжі сонце виглядатиме лише вранці. Уночі очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Температура повітря уночі утримуватиметься на показниках у -1 градус, вдень — стільки ж зі знаком "+".

Прогноз погоди у Запоріжжі

У Дніпрі сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Уночі очікується випадання мокрого снігу. Вранці, вдень та ввечері — без опадів.Температура: близько -2 в нічну пору доби, +1 — вдень.

Прогноз погоди у Дніпрі

В Одесі на зміну ясній погоді, яка буде триматися вранці та вдень, прийде похмурий вечір. Уночі буде дощ зі снігом. Уночі очікується мінусова погода — -1, проте вдень значно тепліше — до +5 градусів.

Прогноз погоди в Одесі

У Львові з ранку до самого вечора хмарно, але без опадів. Температура повітря вночі — -1, в денні години — до +3.

Прогноз погоди у Львові

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи варто українцям очікувати на ранній прихід весни в країну та якими будуть погодні умови до кінця поточного місяця.