Синоптик дав невтішний прогноз для любителів тепла та весни

Народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз на весну

Прогнозувати погоду дуже важко, адже останнім часом клімат нашої планети регулярно змінюється, при чому настільки швидко, що навіть синоптикам стає незрозуміло, як відповісти на запитання — якою буде прийдешня весна та чи чекати дощу на Паску? Особливо складно стає у випадках, коли мова йде про довгострокові прогнози. Проте систематичні кліматичні зміни не злякали відомого українського фахівця Леоніда Горбаня, якого вже давно немає з нами, а його книгою прогнозів користуються і тепер.

На думку народного синоптика, справжньої весни у 2022 році українцям доведеться чекати довго, — пише "Апостроф".

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З самих перших днів березня і аж до кінця травня погода буде прохолодною та вологою. Морозна погода утримуватиметься практично у всіх куточках України аж до кінця березня. У квітні також можливі нічні заморозки, які утримуватимуться приблизно до середини місяця. На теплі та по-справжньому весняні дні українцям можна розраховувати лише у травні, хоча й тоді погода демонструватиме свій характер.

Синоптик був впевнений, що на початку березня опади українські регіони також не залишать: систематично йтиме мокрий сніг, який періодично змінюватиметься дощами та короткочасними відлигами. У середині місяця може трохи потеплішати, небо буде чистим і без опадів, проте не надовго. Після знову прогнозується похолодання та опади, які триматимуться в країні до кінця місяця.

На думку народного синоптика, другий місяць весни буде вологим та прохолодним. Уночі температурні показники опускатимуться нижче нуля. А от прихід справжнього тепла варто очікувати лише на останньому тижні квітня. Можливо навіть найпершим теплим днем стане православний Великдень, який у 2022 році відзначатимуть 24 квітня.

Також у своїй книзі Горбань написав, що останній місяць весни буде відносно теплим. У перші тижні місяця йтимуть дощі, а в останні — передбачається суха погода та трошки спеки. Також в кінці травня погода може продемонструвати ще один вибрик у вигляді прохолоди та дощів упродовж кількох днів, але після цього вона знову радуватиме українців сонцем та теплом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що синоптики прогнозують українцям досить жорстку погоду упродовж останнього місяця зими із потужними нічними морозами та відлигою в денні години.